В Тюмени подешевело автомобильное масло

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Цены в Тюмени снизились на европейские бренды из-за падения спроса на них Фото:

В Тюмени снизились цена на автомобильное масло европейских производителей. Об этом URA.RU рассказал Даниил Зенкин, руководитель отдела логистики запасных частей ГК «Автоград. По его словам, изменение стоимости связано с падением спроса на этот вид товара.

«Подешевели европейские масла, которые завозят через параллельный импорт. Это связано с тем, что спрос на них упал. Многие автолюбители перешли на масла китайского и турецкого производства», — рассказал Даниил Зенкин.

Собеседник агентства также сообщает, что цены на масла в уходящем году в среднем подросли всего на 5%. «Рынок успокоился, так как вышло много новых брендов из Китая и Турции. Но в первую очередь, российские масла стали пользоваться хорошим спросом», — добавляет Даниил Зенкин.

По словам тюменца, основной рост пришелся на 2022 год, когда прирост к стоимости составил плюс 70%. Колебания в цене начались, когда тогда, когда рынок покинули европейские компании.

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В Тюмени снизились цена на автомобильное масло европейских производителей. Об этом URA.RU рассказал Даниил Зенкин, руководитель отдела логистики запасных частей ГК «Автоград. По его словам, изменение стоимости связано с падением спроса на этот вид товара. «Подешевели европейские масла, которые завозят через параллельный импорт. Это связано с тем, что спрос на них упал. Многие автолюбители перешли на масла китайского и турецкого производства», — рассказал Даниил Зенкин. Собеседник агентства также сообщает, что цены на масла в уходящем году в среднем подросли всего на 5%. «Рынок успокоился, так как вышло много новых брендов из Китая и Турции. Но в первую очередь, российские масла стали пользоваться хорошим спросом», — добавляет Даниил Зенкин. По словам тюменца, основной рост пришелся на 2022 год, когда прирост к стоимости составил плюс 70%. Колебания в цене начались, когда тогда, когда рынок покинули европейские компании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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