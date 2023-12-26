Российский артист Филипп Киркоров публично объяснил свое участие в скандальной вечеринке в Москве, которую организовала блогер Анастасия Ивлеева осознал свою «ошибку». Он заявил, что зашел «не в ту дверь». Общественность не оценила откровенный дресс-код мероприятия.
«Вот так заглянул на пять минут на мероприятие, и мое имя громче других гремит в одной небезызвестной вам истории [участие в „голой вечеринке“]. Оправдываться не очень по-мужски, поэтому отвечу всем и сразу. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Да, я знал о мероприятии. Получил приглашение, обещал прийти и пришел. Но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми. И ушел», — пояснил Филипп Киркоров. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал Baza. Артист пояснил, что осознает совершенную «ошибку» и пообещал фильтровать мероприятия, которые будет посещать. Артист также заявил, что ничего не боится.
В ночь на 21 декабря в Москве прошла вечеринка, организованная Ивлеевой. Суть ее заключалась в том, что гости были в откровенных нарядах. После того как в интернете появились соответствующие фотографии, общественность начала возмущаться. Часть гостей, таких как певица Лолита Милявская и журналистка Ксения Собчак подчеркнули, что вечеринка была в стиле арт и гости не должны оправдываться за тот вид, при котором присутствовали на закрытом мероприятии. Некоторые считают, что Настя Ивлеева должна понести ответственность за свою вечеринку, передают «
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.