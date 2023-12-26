Киркоров высказался о «голой» вечеринке у Ивлеевой: «зашел не в ту дверь». Видео

Киркоров публично извинился за участие в «голой вечеринке» Ивлеевой

26 декабря 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

Филипп Киркоров заявил, что не знал о формате вечеринки, когда получил приглашение Фото: wikimedia.org Российский артист Филипп Киркоров публично объяснил свое участие в скандальной вечеринке в Москве, которую организовала блогер Анастасия Ивлеева осознал свою «ошибку». Он заявил, что зашел «не в ту дверь». Общественность не оценила откровенный дресс-код мероприятия. «Вот так заглянул на пять минут на мероприятие, и мое имя громче других гремит в одной небезызвестной вам истории [участие в „голой вечеринке“]. Оправдываться не очень по-мужски, поэтому отвечу всем и сразу. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Да, я знал о мероприятии. Получил приглашение, обещал прийти и пришел. Но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми. И ушел», — пояснил Филипп Киркоров. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал Baza. Артист пояснил, что осознает совершенную «ошибку» и пообещал фильтровать мероприятия, которые будет посещать. Артист также заявил, что ничего не боится. В ночь на 21 декабря в Москве прошла вечеринка, организованная Ивлеевой. Суть ее заключалась в том, что гости были в откровенных нарядах. После того как в интернете появились соответствующие фотографии, общественность начала возмущаться. Часть гостей, таких как певица Лолита Милявская и журналистка Ксения Собчак подчеркнули, что вечеринка была в стиле арт и гости не должны оправдываться за тот вид, при котором присутствовали на закрытом мероприятии. Некоторые считают, что Настя Ивлеева должна понести ответственность за свою вечеринку, передают « Дни.ру» . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский артист Филипп Киркоров публично объяснил свое участие в скандальной вечеринке в Москве, которую организовала блогер Анастасия Ивлеева осознал свою «ошибку». Он заявил, что зашел «не в ту дверь». Общественность не оценила откровенный дресс-код мероприятия. «Вот так заглянул на пять минут на мероприятие, и мое имя громче других гремит в одной небезызвестной вам истории [участие в „голой вечеринке“]. Оправдываться не очень по-мужски, поэтому отвечу всем и сразу. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Да, я знал о мероприятии. Получил приглашение, обещал прийти и пришел. Но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми. И ушел», — пояснил Филипп Киркоров. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал Baza. Артист пояснил, что осознает совершенную «ошибку» и пообещал фильтровать мероприятия, которые будет посещать. Артист также заявил, что ничего не боится. В ночь на 21 декабря в Москве прошла вечеринка, организованная Ивлеевой. Суть ее заключалась в том, что гости были в откровенных нарядах. После того как в интернете появились соответствующие фотографии, общественность начала возмущаться. Часть гостей, таких как певица Лолита Милявская и журналистка Ксения Собчак подчеркнули, что вечеринка была в стиле арт и гости не должны оправдываться за тот вид, при котором присутствовали на закрытом мероприятии. Некоторые считают, что Настя Ивлеева должна понести ответственность за свою вечеринку, передают «Дни.ру».