Киркоров высказался о «голой» вечеринке у Ивлеевой: «зашел не в ту дверь». Видео

Киркоров публично извинился за участие в «голой вечеринке» Ивлеевой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия от 07.10.2016, киркоров филипп
Филипп Киркоров заявил, что не знал о формате вечеринки, когда получил приглашение Фото:

Российский артист Филипп Киркоров публично объяснил свое участие в скандальной вечеринке в Москве, которую организовала блогер Анастасия Ивлеева осознал свою «ошибку». Он заявил, что зашел «не в ту дверь». Общественность не оценила откровенный дресс-код мероприятия.

«Вот так заглянул на пять минут на мероприятие, и мое имя громче других гремит в одной небезызвестной вам истории [участие в „голой вечеринке“]. Оправдываться не очень по-мужски, поэтому отвечу всем и сразу. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Да, я знал о мероприятии. Получил приглашение, обещал прийти и пришел. Но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми. И ушел», — пояснил Филипп Киркоров. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал Baza. Артист пояснил, что осознает совершенную «ошибку» и пообещал фильтровать мероприятия, которые будет посещать. Артист также заявил, что ничего не боится.

В ночь на 21 декабря в Москве прошла вечеринка, организованная Ивлеевой. Суть ее заключалась в том, что гости были в откровенных нарядах. После того как в интернете появились соответствующие фотографии, общественность начала возмущаться. Часть гостей, таких как певица Лолита Милявская и журналистка Ксения Собчак подчеркнули, что вечеринка была в стиле арт и гости не должны оправдываться за тот вид, при котором присутствовали на закрытом мероприятии. Некоторые считают, что Настя Ивлеева должна понести ответственность за свою вечеринку, передают «Дни.ру».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский артист Филипп Киркоров публично объяснил свое участие в скандальной вечеринке в Москве, которую организовала блогер Анастасия Ивлеева осознал свою «ошибку». Он заявил, что зашел «не в ту дверь». Общественность не оценила откровенный дресс-код мероприятия. «Вот так заглянул на пять минут на мероприятие, и мое имя громче других гремит в одной небезызвестной вам истории [участие в „голой вечеринке“]. Оправдываться не очень по-мужски, поэтому отвечу всем и сразу. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Да, я знал о мероприятии. Получил приглашение, обещал прийти и пришел. Но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми. И ушел», — пояснил Филипп Киркоров. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал Baza. Артист пояснил, что осознает совершенную «ошибку» и пообещал фильтровать мероприятия, которые будет посещать. Артист также заявил, что ничего не боится. В ночь на 21 декабря в Москве прошла вечеринка, организованная Ивлеевой. Суть ее заключалась в том, что гости были в откровенных нарядах. После того как в интернете появились соответствующие фотографии, общественность начала возмущаться. Часть гостей, таких как певица Лолита Милявская и журналистка Ксения Собчак подчеркнули, что вечеринка была в стиле арт и гости не должны оправдываться за тот вид, при котором присутствовали на закрытом мероприятии. Некоторые считают, что Настя Ивлеева должна понести ответственность за свою вечеринку, передают «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...