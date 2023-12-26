Целый день в уральской столице идет снег
Екатеринбург встал в 11-балльные пробки из-за сильнейшего снегопада. Так ситуацию в уральской столице оценивает сервис 2ГИС.
Движение замедлилось на всех дорогах во всех направлениях из-за обильного снегопада. Снег не тает, а скапливается на дороге, создавая серьезные трудности как для автомобилистов, так и для пешеходов.
Основные осадки, которые принес на Урал циклон с Аральского моря, пришлись на Челябинскую область, запад Курганской области, а также на большинство районов Свердловской области. В Екатеринбурге за сутки ожидается около 10 миллиметров осадков. Закончится снегопад только в ночь на 27 декабря.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.