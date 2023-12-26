Екатеринбург встал в 11-балльные пробки. Скрин

26 декабря 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

Целый день в уральской столице идет снег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Екатеринбург встал в 11-балльные пробки из-за сильнейшего снегопада. Так ситуацию в уральской столице оценивает сервис 2ГИС. Движение замедлилось на всех дорогах во всех направлениях из-за обильного снегопада. Снег не тает, а скапливается на дороге, создавая серьезные трудности как для автомобилистов, так и для пешеходов. Основные осадки, которые принес на Урал циклон с Аральского моря, пришлись на Челябинскую область, запад Курганской области, а также на большинство районов Свердловской области. В Екатеринбурге за сутки ожидается около 10 миллиметров осадков. Закончится снегопад только в ночь на 27 декабря. Скрин: URA.RU

Екатеринбург встал в 11-балльные пробки из-за сильнейшего снегопада. Так ситуацию в уральской столице оценивает сервис 2ГИС. Движение замедлилось на всех дорогах во всех направлениях из-за обильного снегопада. Снег не тает, а скапливается на дороге, создавая серьезные трудности как для автомобилистов, так и для пешеходов. Основные осадки, которые принес на Урал циклон с Аральского моря, пришлись на Челябинскую область, запад Курганской области, а также на большинство районов Свердловской области. В Екатеринбурге за сутки ожидается около 10 миллиметров осадков. Закончится снегопад только в ночь на 27 декабря.