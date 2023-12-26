В Екатеринбурге отменяют рейсы из-за снегопада, город стоит в пробках. Фоторепортаж

Екатеринбург встал в 9-балльные пробки из-за снегопада

26 декабря 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

На уборку улиц вывели десятки единиц уборочной техники Фото: Илья Московец © URA.RU На Екатеринбург обрушился снегопад, из-за которого город уже днем стоит в девятибалльных пробках, на автовокзалах отменяют рейсы, а в аэропорту Кольцово самолеты вылетают с опозданием. Как город переживает приход снежной стихии, в фоторепортаже URA.RU. Основные осадки, которые принес на Урал циклон с Аральского моря, пришлись на Челябинскую область, запад Курганской области, а также на большинство районов Свердловской области. Больше всего осадков ожидается по линии Каменск-Уральский — Серов. В Екатеринбурге, по прогнозам синоптика Алексея Пулина, за сутки ожидается около 10 миллиметров осадков, закончится снегопад только в ночь на 27 декабря. Из-за плохой ситуации на дорогах на автовокзалах отменяют рейсы. Так, с Северного автовокзала отменяли автобусы до Первоуральска и Сагры. В справочной Южного автовокзала рассказали, что почти все рейсы отправляются с задержкой, некоторые отменяют. Сложная ситуация и в аэропорту Кольцово. Согласно данным онлайн-табло, некоторые рейсы вылетели с задержкой в 20 — 60 минут. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», пробки днем достигали девяти баллов. Власти Екатеринбурга вывели на уборку в ночь на 26 декабря 247 единиц техники и 102 рабочих, днем количество техники и людей увеличили — до 232 и 405 соответственно. С улиц на снежные полигоны вывезли почти четыре тысячи 600 тонн осадков. «До Нового года осталось пять дней, в Екатеринбург за покупками приехали жители со всего региона, и на дорогах наблюдается скопление транспорта. В связи с этим необходимо проводить патрульную уборку с привлечением экипажей ГИБДД. Сегодня в течение дня надо активно поработать», — поставил подчиненным установку мэр Алексей Орлов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Екатеринбург обрушился снегопад, из-за которого город уже днем стоит в девятибалльных пробках, на автовокзалах отменяют рейсы, а в аэропорту Кольцово самолеты вылетают с опозданием. Как город переживает приход снежной стихии, в фоторепортаже URA.RU. Основные осадки, которые принес на Урал циклон с Аральского моря, пришлись на Челябинскую область, запад Курганской области, а также на большинство районов Свердловской области. Больше всего осадков ожидается по линии Каменск-Уральский — Серов. В Екатеринбурге, по прогнозам синоптика Алексея Пулина, за сутки ожидается около 10 миллиметров осадков, закончится снегопад только в ночь на 27 декабря. Из-за плохой ситуации на дорогах на автовокзалах отменяют рейсы. Так, с Северного автовокзала отменяли автобусы до Первоуральска и Сагры. В справочной Южного автовокзала рассказали, что почти все рейсы отправляются с задержкой, некоторые отменяют. Сложная ситуация и в аэропорту Кольцово. Согласно данным онлайн-табло, некоторые рейсы вылетели с задержкой в 20 — 60 минут. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», пробки днем достигали девяти баллов. Власти Екатеринбурга вывели на уборку в ночь на 26 декабря 247 единиц техники и 102 рабочих, днем количество техники и людей увеличили — до 232 и 405 соответственно. С улиц на снежные полигоны вывезли почти четыре тысячи 600 тонн осадков. «До Нового года осталось пять дней, в Екатеринбург за покупками приехали жители со всего региона, и на дорогах наблюдается скопление транспорта. В связи с этим необходимо проводить патрульную уборку с привлечением экипажей ГИБДД. Сегодня в течение дня надо активно поработать», — поставил подчиненным установку мэр Алексей Орлов.