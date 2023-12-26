Чем известна глава Кургана Елена Ситникова, которую задержали силовики

26 декабря 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

Елена Ситникова стала первой женщиной, ставшей мэром Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Кургане задержана мэр Ситникова Главу города Кургана Елену Ситникову 26 декабря задержали силовики. Ее обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. Городской суд избрал мэру меру пресечения в виде запрета на общение со свидетелями по уголовному делу. URA.RU собрало информацию о том, как Ситникова начинала свою карьеру и чем уже запомнилась на посту мэра. С чего начинала Елена Ситникова Елена Ситникова родилась 22 ноября 1974 года. Окончила Курганский государственный университет по специальностям «филология» и «юриспруденция». Карьеру на государственной службе начинала в 1997 году в департаменте имущественных отношений и в управлении опеки и попечительства администрации Кургана, а также юристом в аппарате главы города и Курганской городской думы. В 2010 году чиновница перешла работать в Управление социальной политики правительства Курганской области. С 2018 по 2020 годы занимала пост первого заместителя главы Кетовского округа по социальным вопросам. После этого перешла на должность замглавы Кургана, директора департамента социальной политики. В 2021 году была назначена мэром Кургана после досрочной отставки главы города Андрея Потапова. Чем известна мэр Кургана Елена Ситникова стала первой женщиной-мэром в Кургане. Горожане отмечают, что глава города на высоком посту никогда не избегала общения с населением, всегда сама выезжала решать проблемы с горожанами. В частности, посещала митинг жителей Зайково, который бунтовали из-за перекрытия трассы, ведущей к их домам. После визита мэра у людей появилась надежда, что им построят дорогу. Ситникова с начала 2023 года начала реализовывать транспортную реформу, в рамках которой началась замена старых автобусов на новые. Также глава города смогла укрепить отношения с китайскими партнерами. Между сторонами были подписаны соглашение о сотрудничестве. При управлении Ситниковой город начал активно застраиваться многоквартирными жилыми домами. Также проведены масштабные работы по замене инженерных коммуникаций. Коллеги в администрации ценят высокую работоспособность Ситниковой и способность контролировать поставленные подчиненным задачи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главу города Кургана Елену Ситникову 26 декабря задержали силовики. Ее обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. Городской суд избрал мэру меру пресечения в виде запрета на общение со свидетелями по уголовному делу. URA.RU собрало информацию о том, как Ситникова начинала свою карьеру и чем уже запомнилась на посту мэра. С чего начинала Елена Ситникова Елена Ситникова родилась 22 ноября 1974 года. Окончила Курганский государственный университет по специальностям «филология» и «юриспруденция». Карьеру на государственной службе начинала в 1997 году в департаменте имущественных отношений и в управлении опеки и попечительства администрации Кургана, а также юристом в аппарате главы города и Курганской городской думы. В 2010 году чиновница перешла работать в Управление социальной политики правительства Курганской области. С 2018 по 2020 годы занимала пост первого заместителя главы Кетовского округа по социальным вопросам. После этого перешла на должность замглавы Кургана, директора департамента социальной политики. В 2021 году была назначена мэром Кургана после досрочной отставки главы города Андрея Потапова. Чем известна мэр Кургана Елена Ситникова стала первой женщиной-мэром в Кургане. Горожане отмечают, что глава города на высоком посту никогда не избегала общения с населением, всегда сама выезжала решать проблемы с горожанами. В частности, посещала митинг жителей Зайково, который бунтовали из-за перекрытия трассы, ведущей к их домам. После визита мэра у людей появилась надежда, что им построят дорогу. Ситникова с начала 2023 года начала реализовывать транспортную реформу, в рамках которой началась замена старых автобусов на новые. Также глава города смогла укрепить отношения с китайскими партнерами. Между сторонами были подписаны соглашение о сотрудничестве. При управлении Ситниковой город начал активно застраиваться многоквартирными жилыми домами. Также проведены масштабные работы по замене инженерных коммуникаций. Коллеги в администрации ценят высокую работоспособность Ситниковой и способность контролировать поставленные подчиненным задачи.