Рэпер Vacio рассказал, что он сделал со своим носком после вечеринки у Ивлеевой

Рэпер Vacio подарил свой носок понравившейся девушке после вечеринки у Ивлеевой
© Служба новостей «URA.RU»
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Носки St.Friday Socks, посвященные Екатеринбургу. Екатеринбург
Vacio подарил девушке носок со скандальной «голой» вечеринки Насти Ивлеевой Фото:

Рэпер Vacio (Николай Васильев, родом из Свердловской области) заявил, что тот самый носок со скандальной «голой» вечеринки у Насти Ивлеевой он подарил понравившейся девушке. Себя же он не считает представителем ЛГБТ* (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны).

«Васильев утверждает, что никогда не будет устраивать таких скандальных выходок, а ставшим легендарный носок достался девушке, которая ему понравилась на вечеринке. В итоге суд апелляцию не принял и оставил артиста под арестом», — пишет telegram-канал SHOT.

В центре Москвы в клубе Mutabor 20 декабря 2023 года состоялась вечеринка организованная блогершей Анастасией Ивлеевой. Она проходила с неординарным дресс-кодом, предполагающим минимум одежды на гостях, а также собрала множество известных личностей. Vacio был лишь в одном носке на половом органе. Его арестовали на 15 суток после «голой вечеринки».

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Рэпер Vacio (Николай Васильев, родом из Свердловской области) заявил, что тот самый носок со скандальной «голой» вечеринки у Насти Ивлеевой он подарил понравившейся девушке. Себя же он не считает представителем ЛГБТ* (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны). «Васильев утверждает, что никогда не будет устраивать таких скандальных выходок, а ставшим легендарный носок достался девушке, которая ему понравилась на вечеринке. В итоге суд апелляцию не принял и оставил артиста под арестом», — пишет telegram-канал SHOT. В центре Москвы в клубе Mutabor 20 декабря 2023 года состоялась вечеринка организованная блогершей Анастасией Ивлеевой. Она проходила с неординарным дресс-кодом, предполагающим минимум одежды на гостях, а также собрала множество известных личностей. Vacio был лишь в одном носке на половом органе. Его арестовали на 15 суток после «голой вечеринки».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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