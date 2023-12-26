Рэпер Vacio рассказал, что он сделал со своим носком после вечеринки у Ивлеевой

Рэпер Vacio подарил свой носок понравившейся девушке после вечеринки у Ивлеевой

26 декабря 2023 в 18:32 Размер текста - 17 +

Vacio подарил девушке носок со скандальной «голой» вечеринки Насти Ивлеевой Фото: Анна Майорова © URA.RU Рэпер Vacio (Николай Васильев, родом из Свердловской области) заявил, что тот самый носок со скандальной «голой» вечеринки у Насти Ивлеевой он подарил понравившейся девушке. Себя же он не считает представителем ЛГБТ* (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны). «Васильев утверждает, что никогда не будет устраивать таких скандальных выходок, а ставшим легендарный носок достался девушке, которая ему понравилась на вечеринке. В итоге суд апелляцию не принял и оставил артиста под арестом», — пишет telegram-канал SHOT. В центре Москвы в клубе Mutabor 20 декабря 2023 года состоялась вечеринка организованная блогершей Анастасией Ивлеевой. Она проходила с неординарным дресс-кодом, предполагающим минимум одежды на гостях, а также собрала множество известных личностей. Vacio был лишь в одном носке на половом органе. Его арестовали на 15 суток после «голой вечеринки».

Рэпер Vacio (Николай Васильев, родом из Свердловской области) заявил, что тот самый носок со скандальной «голой» вечеринки у Насти Ивлеевой он подарил понравившейся девушке. Себя же он не считает представителем ЛГБТ* (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны). «Васильев утверждает, что никогда не будет устраивать таких скандальных выходок, а ставшим легендарный носок достался девушке, которая ему понравилась на вечеринке. В итоге суд апелляцию не принял и оставил артиста под арестом», — пишет telegram-канал SHOT. В центре Москвы в клубе Mutabor 20 декабря 2023 года состоялась вечеринка организованная блогершей Анастасией Ивлеевой. Она проходила с неординарным дресс-кодом, предполагающим минимум одежды на гостях, а также собрала множество известных личностей. Vacio был лишь в одном носке на половом органе. Его арестовали на 15 суток после «голой вечеринки».