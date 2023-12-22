Свердловского рэпера с носком на члене арестовали после вечеринки у Ивлеевой

22 декабря 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

Репера Николая Васильева арестовали на 15 суток Фото: Виталий Страхов © URA.RU Екатеринбургского репера Vacio (Николай Васильев) арестовали на 15 суток после «голой вечеринки» телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом артист сообщил в соцсетях. «Пятнадцать суток [ареста], угу, пока. [Ничего], спортом позанимаюсь, книги почитаю», — написал Vacio в telegram-канале. Связаться с менеджером артиста не получилось, он не ответил на звонок корреспондента. Информацию об аресте репера URA.RU подтвердили в Лефортовском районном суде Москвы. Вечеринка прошла в Москве в ночь на 21 декабря. Дресс-код предполагал открытые наряды. Мероприятие вызвало негативную реакцию среди общественности после того, как в соцсетях разошлись откровенные фотографии знаменитостей. Vacio был лишь в одном носке на половом органе.

Екатеринбургского репера Vacio (Николай Васильев) арестовали на 15 суток после «голой вечеринки» телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом артист сообщил в соцсетях. «Пятнадцать суток [ареста], угу, пока. [Ничего], спортом позанимаюсь, книги почитаю», — написал Vacio в telegram-канале. Связаться с менеджером артиста не получилось, он не ответил на звонок корреспондента. Информацию об аресте репера URA.RU подтвердили в Лефортовском районном суде Москвы. Вечеринка прошла в Москве в ночь на 21 декабря. Дресс-код предполагал открытые наряды. Мероприятие вызвало негативную реакцию среди общественности после того, как в соцсетях разошлись откровенные фотографии знаменитостей. Vacio был лишь в одном носке на половом органе.