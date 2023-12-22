Свердловского рэпера с носком на члене арестовали после вечеринки у Ивлеевой

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Хобби. Увлечения., концерт, микрофон, вокал, выступление, поэзия, поэтическое выступление
Репера Николая Васильева арестовали на 15 суток Фото:

Екатеринбургского репера Vacio (Николай Васильев) арестовали на 15 суток после «голой вечеринки» телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом артист сообщил в соцсетях.

«Пятнадцать суток [ареста], угу, пока. [Ничего], спортом позанимаюсь, книги почитаю», — написал Vacio в telegram-канале. Связаться с менеджером артиста не получилось, он не ответил на звонок корреспондента. Информацию об аресте репера URA.RU подтвердили в Лефортовском районном суде Москвы.

Вечеринка прошла в Москве в ночь на 21 декабря. Дресс-код предполагал открытые наряды. Мероприятие вызвало негативную реакцию среди общественности после того, как в соцсетях разошлись откровенные фотографии знаменитостей. Vacio был лишь в одном носке на половом органе.

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Екатеринбургского репера Vacio (Николай Васильев) арестовали на 15 суток после «голой вечеринки» телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом артист сообщил в соцсетях. «Пятнадцать суток [ареста], угу, пока. [Ничего], спортом позанимаюсь, книги почитаю», — написал Vacio в telegram-канале. Связаться с менеджером артиста не получилось, он не ответил на звонок корреспондента. Информацию об аресте репера URA.RU подтвердили в Лефортовском районном суде Москвы. Вечеринка прошла в Москве в ночь на 21 декабря. Дресс-код предполагал открытые наряды. Мероприятие вызвало негативную реакцию среди общественности после того, как в соцсетях разошлись откровенные фотографии знаменитостей. Vacio был лишь в одном носке на половом органе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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