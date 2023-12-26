Депутаты подарят курганским детям умную колонку, гитару и микрофон. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновники, дума, депутаты
Представители власти и бизнеса снимут с «Елки губернатора» всего 130 шаров (архивное фото) Фото:

Детям из курганских семей, попавшим в сложную жизненную ситуацию, депутаты областной думы подарят гитару и игровой микрофон в рамках благотворительной акции «Елка губернатора». Подарки в рамках акции получают дети из многодетных, малообеспеченных семей, а также дети участников СВО, дети-инвалиды и без попечения родителей. Информация об этом размещена в сообществе «Курганская областная Дума» в соцсети «ВКонтакте».

«Председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов снял с елки шар с новогодним желанием 14-летнего Владимира, который мечтает об игровом микрофоне, Александр Брюханов подарит 12-летнему Максиму беспроводные наушники, а Сергей Максимов — гитару 14-летнему Григорию», — указано в публикации сообщества облдумы.

Сообщество пишет также, что депутат областной думы Роман Хохлов подарил 9-летней Насте из Кургана умную колонку. Как уточняет облдума, Хохлов, вручая подарок девочке, представился помощником Деда Мороза. Девочка, как уточняется в публикации, рассказала, что колонка ей нужна для того, чтобы заниматься танцами и музыкальным творчеством. В рамках акции, по данным облдумы, будет снято всего 130 шаров с желаниями детей, а исполнять их будут руководители федеральных и региональных органов власти, а также бизнесмены.

Ранее URA.RU писало, что девочке из Курганской области губернатор Шумков пообещал подарить караоке-систему. Губернатор заметил, что курганские дети просят музыкальные подарки.

Для председателя облдумы Фролова участие в акции стало традицией
Для председателя облдумы Фролова участие в акции стало традицией
Фото:
Александр Брюханов исполнит желание мальчика Максима, подарив ему беспроводные наушники
Александр Брюханов исполнит желание мальчика Максима, подарив ему беспроводные наушники
Фото:
Депутат Хохлов подарил девочке умную колонку, представившись помощником Деда Мороза
Депутат Хохлов подарил девочке умную колонку, представившись помощником Деда Мороза
Фото:
Депутат Сергей Максимов подарит гитару юному музыканту Григорию
Депутат Сергей Максимов подарит гитару юному музыканту Григорию
Фото:
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Детям из курганских семей, попавшим в сложную жизненную ситуацию, депутаты областной думы подарят гитару и игровой микрофон в рамках благотворительной акции «Елка губернатора». Подарки в рамках акции получают дети из многодетных, малообеспеченных семей, а также дети участников СВО, дети-инвалиды и без попечения родителей. Информация об этом размещена в сообществе «Курганская областная Дума» в соцсети «ВКонтакте». «Председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов снял с елки шар с новогодним желанием 14-летнего Владимира, который мечтает об игровом микрофоне, Александр Брюханов подарит 12-летнему Максиму беспроводные наушники, а Сергей Максимов — гитару 14-летнему Григорию», — указано в публикации сообщества облдумы. Сообщество пишет также, что депутат областной думы Роман Хохлов подарил 9-летней Насте из Кургана умную колонку. Как уточняет облдума, Хохлов, вручая подарок девочке, представился помощником Деда Мороза. Девочка, как уточняется в публикации, рассказала, что колонка ей нужна для того, чтобы заниматься танцами и музыкальным творчеством. В рамках акции, по данным облдумы, будет снято всего 130 шаров с желаниями детей, а исполнять их будут руководители федеральных и региональных органов власти, а также бизнесмены. Ранее URA.RU писало, что девочке из Курганской области губернатор Шумков пообещал подарить караоке-систему. Губернатор заметил, что курганские дети просят музыкальные подарки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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