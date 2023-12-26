Трассу до Казахстана замело обильными снегопадами Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

В Троицке Челябинской области 26 декабря направлявшихся в Казахстан водителей и пассажиров разместили в здании школы, пока трассу расчищают от снега. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«На трассе „А-310“ ведется расчистка дорожного полотна. Водителей и пассажиров, следовавших в Казахстан, направляют в пункт временного размещения в Троицке на базе школы №9. Сейчас там находятся 56 человек, в том числе один ребенок», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что в пункте организовано горячее питание и питьевая вода. На данный момент в ликвидации последствий непогоды задействованы 652 человека и 415 единиц техники, в том числе от МЧС 86 человек и 23 единицы техники.

Продлено ограничение движения автомобилей на трассах в Уфу, Курган и Казахстан до 20:00 26 декабря. Кроме того, сохраняются ограничения на региональных дорогах.

Для размещенных граждан организовано питание и питьевая вода Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области