Застрявших на заснеженной трассе в Казахстан разместили в челябинской школе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в Кургане 13 января, снег на дороге
Трассу до Казахстана замело обильными снегопадами Фото:

В Троицке Челябинской области 26 декабря направлявшихся в Казахстан водителей и пассажиров разместили в здании школы, пока трассу расчищают от снега. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«На трассе „А-310“ ведется расчистка дорожного полотна. Водителей и пассажиров, следовавших в Казахстан, направляют в пункт временного размещения в Троицке на базе школы №9. Сейчас там находятся 56 человек, в том числе один ребенок», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что в пункте организовано горячее питание и питьевая вода. На данный момент в ликвидации последствий непогоды задействованы 652 человека и 415 единиц техники, в том числе от МЧС 86 человек и 23 единицы техники.

Продлено ограничение движения автомобилей на трассах в Уфу, Курган и Казахстан до 20:00 26 декабря. Кроме того, сохраняются ограничения на региональных дорогах.

Для размещенных граждан организовано питание и питьевая вода
Для размещенных граждан организовано питание и питьевая вода
Фото:
Направлявшиеся в Казахстан будут находиться в школе до расчистки трассы «А-310» от снега
Направлявшиеся в Казахстан будут находиться в школе до расчистки трассы «А-310» от снега
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В Троицке Челябинской области 26 декабря направлявшихся в Казахстан водителей и пассажиров разместили в здании школы, пока трассу расчищают от снега. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «На трассе „А-310“ ведется расчистка дорожного полотна. Водителей и пассажиров, следовавших в Казахстан, направляют в пункт временного размещения в Троицке на базе школы №9. Сейчас там находятся 56 человек, в том числе один ребенок», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что в пункте организовано горячее питание и питьевая вода. На данный момент в ликвидации последствий непогоды задействованы 652 человека и 415 единиц техники, в том числе от МЧС 86 человек и 23 единицы техники. Продлено ограничение движения автомобилей на трассах в Уфу, Курган и Казахстан до 20:00 26 декабря. Кроме того, сохраняются ограничения на региональных дорогах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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