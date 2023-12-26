В основном, пробки сковали центр города
В Тюмени из-за непогоды образовались вечерние пробки. По данным сервиса 2ГИС, дорожные заторы в областной столице оцениваются на девять баллов из десяти.
«Тюмень, 18:40. Пробки девять баллов из десяти», — указано на сайте сервиса.
В основном, пробки сковали центр города. Водители стоят на улицах Ленина, Республики, Челюскинцев, Первомайской, Профсоюзной, Мориса Тереза, Советской, 50 лет Октября и Запольной. Также заторы образовались на Мельникайте, Пермякова, 50 лет ВЛКСМ, Широтной, Федюнинского, Червишевском тракте, Монтажников, Западносибирской.
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