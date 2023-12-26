Тюмень сковали девятибалльные пробки. Скрин

26 декабря 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

В основном, пробки сковали центр города Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени из-за непогоды образовались вечерние пробки. По данным сервиса 2ГИС, дорожные заторы в областной столице оцениваются на девять баллов из десяти. «Тюмень, 18:40. Пробки девять баллов из десяти», — указано на сайте сервиса. В основном, пробки сковали центр города. Водители стоят на улицах Ленина, Республики, Челюскинцев, Первомайской, Профсоюзной, Мориса Тереза, Советской, 50 лет Октября и Запольной. Также заторы образовались на Мельникайте, Пермякова, 50 лет ВЛКСМ, Широтной, Федюнинского, Червишевском тракте, Монтажников, Западносибирской. Скрин с сайта 2ГИС

В Тюмени из-за непогоды образовались вечерние пробки. По данным сервиса 2ГИС, дорожные заторы в областной столице оцениваются на девять баллов из десяти. «Тюмень, 18:40. Пробки девять баллов из десяти», — указано на сайте сервиса. В основном, пробки сковали центр города. Водители стоят на улицах Ленина, Республики, Челюскинцев, Первомайской, Профсоюзной, Мориса Тереза, Советской, 50 лет Октября и Запольной. Также заторы образовались на Мельникайте, Пермякова, 50 лет ВЛКСМ, Широтной, Федюнинского, Червишевском тракте, Монтажников, Западносибирской.