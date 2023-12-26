На дорогах Челябинска после снегопада вечером 26 декабря образовались гигантские пробки. По оценке дорожной ситуации сервисом «Яндекс Карты», пробки достигают наивысшего уровня в 10 баллов.
Стоит практически все. Магистрали в центре города, на Северо-Западе, Копейское шоссе, улицы Ленинского района отмечены красным цветом. В нескольких местах сервис сигнализирует о ДТП.
Власти сообщили, что в Челябинске за последние сутки выпало больше месячной нормы осадков. Утром многие пользователи соцсетей также сообщали о невозможности уехать из Чурилово, с Северо-Запада, из Копейска и других городских и пригородных жилых районов. К вечеру ситуация не улучшилась, поскольку снег продолжался весь день.
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