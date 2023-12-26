В Челябинске образовались гигантские 10-балльные пробки. Скрин

В Челябинске образовались гигантские пробки
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Снегопад. Пробки. Челябинск, пробка, снегопад, затрудненное движение, лица ленина
Пробки достигли максимально возможного уровня Фото:
новость из сюжета
Снежная буря накрыла Челябинскую область

На дорогах Челябинска после снегопада вечером 26 декабря образовались гигантские пробки. По оценке дорожной ситуации сервисом «Яндекс Карты», пробки достигают наивысшего уровня в 10 баллов.

Стоит практически все. Магистрали в центре города, на Северо-Западе, Копейское шоссе, улицы Ленинского района отмечены красным цветом. В нескольких местах сервис сигнализирует о ДТП.

Власти сообщили, что в Челябинске за последние сутки выпало больше месячной нормы осадков. Утром многие пользователи соцсетей также сообщали о невозможности уехать из Чурилово, с Северо-Запада, из Копейска и других городских и пригородных жилых районов. К вечеру ситуация не улучшилась, поскольку снег продолжался весь день.

Пробки наблюдаются в большинстве районов города
Пробки наблюдаются в большинстве районов города

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На дорогах Челябинска после снегопада вечером 26 декабря образовались гигантские пробки. По оценке дорожной ситуации сервисом «Яндекс Карты», пробки достигают наивысшего уровня в 10 баллов. Стоит практически все. Магистрали в центре города, на Северо-Западе, Копейское шоссе, улицы Ленинского района отмечены красным цветом. В нескольких местах сервис сигнализирует о ДТП. Власти сообщили, что в Челябинске за последние сутки выпало больше месячной нормы осадков. Утром многие пользователи соцсетей также сообщали о невозможности уехать из Чурилово, с Северо-Запада, из Копейска и других городских и пригородных жилых районов. К вечеру ситуация не улучшилась, поскольку снег продолжался весь день.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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