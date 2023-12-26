Что известно о задержании курганского мэра Ситниковой

26 декабря 2023 в 19:12 Размер текста - 17 +

Мэр Ситникова продолжает руководить городом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Кургане задержана мэр Ситникова Глава Кургана Елена Ситникова подозревается в халатности. Она была задержана следователями СКР 26 декабря. Что известно об оперативный действиях и где находится Ситникова — в материале URA.RU. Что происходило в мэрии Сотрудники администрации утверждают, что еще 25 декабря мэр Елена Ситникова была на рабочем месте и подписывала документы. Также посещала заседание комитета облдумы, правительство. Однако утром 26 декабря она перестала отвечать на звонки коллег, ее номер был вне зоны доступа. В приемной также было пусто. Днем во вторник появились разговоры о ее задержании. Однако достоверно коллегам не было известно о ее местонахождении. Что делали силовики Источники URA.RU среди силовиков утверждают, что Ситникову задержали следователи Следственного Комитета из Москвы. Они в последние дни работали в кабинетах областного СУ СК. Намерения по оперативным действиям держались в строгой секретности. Поэтому само задержание стало для многих полной неожиданностью. Ближе к вечеру 26 декабря стало известно об избрании меры пресечения для Ситниковой. Решение выносил Курганский городской суд. В итоге для мэра определили запрет на некоторые виды действий. Так, Ситникова обязана своевременно являться по вызовам следователя или в суд. Ей запретили общаться со свидетелями по уголовному делу, другими обвиняемыми и их защитниками. Предположительно вместе с Ситниковой фигурантами стали еще два сотрудника администрации. Они занимаются вопросами ЧС. Ранее следователи провели множество экспертиз по установлению виновных в пожарах, которые произошли в Кургане 7 мая 2023 года и унесли жизни 11 человек. В деле десятки пострадавших. Ущерб достигает сотен миллионов. Кто будет защищать Ситникову Защитником главы Кургана Ситниковой стал адвокат Владимир Вагин. Он возглавляет городскую адвокатскую коллегию. Берется за сложные уголовные дела. Кто будет управлять городом На вечер 26 декабря достоверно не было известно о том, кто будет управлять городом. Сама мэр находится на свободе, то есть ничего не мешает ей продолжать руководить городом. При этом если возникнет необходимость замены главы, то кандидатом в исполняющие обязанности главы станет Юлия Гурьянова, которая является замом мэра. Для справки: Ситникова обвиняется по статье 293 УК РФ часть 3 — халатность, которая повлекла смерть двух и более лиц. Наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Кургана Елена Ситникова подозревается в халатности. Она была задержана следователями СКР 26 декабря. Что известно об оперативный действиях и где находится Ситникова — в материале URA.RU. Что происходило в мэрии Сотрудники администрации утверждают, что еще 25 декабря мэр Елена Ситникова была на рабочем месте и подписывала документы. Также посещала заседание комитета облдумы, правительство. Однако утром 26 декабря она перестала отвечать на звонки коллег, ее номер был вне зоны доступа. В приемной также было пусто. Днем во вторник появились разговоры о ее задержании. Однако достоверно коллегам не было известно о ее местонахождении. Что делали силовики Источники URA.RU среди силовиков утверждают, что Ситникову задержали следователи Следственного Комитета из Москвы. Они в последние дни работали в кабинетах областного СУ СК. Намерения по оперативным действиям держались в строгой секретности. Поэтому само задержание стало для многих полной неожиданностью. Ближе к вечеру 26 декабря стало известно об избрании меры пресечения для Ситниковой. Решение выносил Курганский городской суд. В итоге для мэра определили запрет на некоторые виды действий. Так, Ситникова обязана своевременно являться по вызовам следователя или в суд. Ей запретили общаться со свидетелями по уголовному делу, другими обвиняемыми и их защитниками. Предположительно вместе с Ситниковой фигурантами стали еще два сотрудника администрации. Они занимаются вопросами ЧС. Ранее следователи провели множество экспертиз по установлению виновных в пожарах, которые произошли в Кургане 7 мая 2023 года и унесли жизни 11 человек. В деле десятки пострадавших. Ущерб достигает сотен миллионов. Кто будет защищать Ситникову Защитником главы Кургана Ситниковой стал адвокат Владимир Вагин. Он возглавляет городскую адвокатскую коллегию. Берется за сложные уголовные дела. Кто будет управлять городом На вечер 26 декабря достоверно не было известно о том, кто будет управлять городом. Сама мэр находится на свободе, то есть ничего не мешает ей продолжать руководить городом. При этом если возникнет необходимость замены главы, то кандидатом в исполняющие обязанности главы станет Юлия Гурьянова, которая является замом мэра. Для справки: Ситникова обвиняется по статье 293 УК РФ часть 3 — халатность, которая повлекла смерть двух и более лиц. Наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.