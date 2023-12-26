Адвокат задержанной главы Кургана Ситниковой отказался от комментариев

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Награждение чиновников. Курган, ситникова елена
Комментарий адвоката главы Кургана Ситниковой Фото:
новость из сюжета
В Кургане задержана мэр Ситникова

Адвокат Владимир Вагин, защищающий обвиняемую в халатности главу города Кургана, отказался давать комментарии по делу. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU.

«Я защищаю ее (главу города Елену Ситникову), но комментарии давать пока не буду», — сообщил Вагин. Адвокат добавил, что заключил соглашение с клиентом.

О том, что Вагин защищает главу Кургана, редакции сообщили источники из адвокатской сферы. Вагин является председателем курганской адвокатской коллегии «Паритет» и членом совета Адвокатской Палаты Курганской области.

По информации из соцсетей, Вагин — выпускник той же школы, где училась будущий мэр. «Опытный адвокат из числа давних знакомых», — так прокомментировали выбор Ситниковой защитника источники.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане силовики задержали главу города Ситникову. Ей предъявили обвинение в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, вероятно во время майских пожаров. Суд вынес ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Она не может общаться со свидетелями и обвиняемыми по делу, а также обязана являться к следователям и в суд по вызову.

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Адвокат Владимир Вагин, защищающий обвиняемую в халатности главу города Кургана, отказался давать комментарии по делу. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU. «Я защищаю ее (главу города Елену Ситникову), но комментарии давать пока не буду», — сообщил Вагин. Адвокат добавил, что заключил соглашение с клиентом. О том, что Вагин защищает главу Кургана, редакции сообщили источники из адвокатской сферы. Вагин является председателем курганской адвокатской коллегии «Паритет» и членом совета Адвокатской Палаты Курганской области. По информации из соцсетей, Вагин — выпускник той же школы, где училась будущий мэр. «Опытный адвокат из числа давних знакомых», — так прокомментировали выбор Ситниковой защитника источники. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане силовики задержали главу города Ситникову. Ей предъявили обвинение в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, вероятно во время майских пожаров. Суд вынес ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Она не может общаться со свидетелями и обвиняемыми по делу, а также обязана являться к следователям и в суд по вызову.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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