Куратор молодежи Екатеринбурга объявил, что у него рак. Скрин

26 декабря 2023 в 19:13 Размер текста - 17 +

В команде мэра Алексея Орлова Артем Николаев работает с весны 2023-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Начальник управления молодежной политики мэрии Екатеринбурга, председатель молодежного парламента при Госдуме Артем Николаев рассказал, что болен раком. Сообщение появилось на его странице в соцсети «ВКонтакте». По словам Николаева, лечение он проходит уже больше месяца — «сдает анализы, консультируется с врачами». «Узнал случайно. После рабочего дня появилась сильная боль. Сдал анализы, прошел КТ, которая показала новообразование. На днях пришло подтверждение. Признаться, и не думал, что такое возможно в моем возрасте. Работа, семья, проекты… Некогда болеть!» — написал Николаев. «Пишу этот пост с мыслями, что это новый вызов, и я обязательно на него отвечу. Знаю, что сильный. Просто потребуется время. Поэтому, к сожалению, часть идей и планов пришлось отложить на следующий год. Остаюсь на связи, включаюсь в работу дистанционно», — добавил он. Также Николаев сообщил, что прямо сейчас работает над проектом по выявлению онкологии на ранних стадиях. Николаеву 27 лет. Управление он возглавил в марте 2023-го, до этого несколько месяц провел в зоне спецоперации РФ на Украине. Карьера Николаева напрямую связана с «Молодой Гвардией Единой России», он до сих пор входит в федеральный координационный совет организации. Спикером молодежного парламента при Госдуме, куда входят 292 депутата со всей страны, Николаев стал в сентябре. На должность его утверждал лично спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото: скриншот страницы Артема Николаева во «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Начальник управления молодежной политики мэрии Екатеринбурга, председатель молодежного парламента при Госдуме Артем Николаев рассказал, что болен раком. Сообщение появилось на его странице в соцсети «ВКонтакте». По словам Николаева, лечение он проходит уже больше месяца — «сдает анализы, консультируется с врачами». «Узнал случайно. После рабочего дня появилась сильная боль. Сдал анализы, прошел КТ, которая показала новообразование. На днях пришло подтверждение. Признаться, и не думал, что такое возможно в моем возрасте. Работа, семья, проекты… Некогда болеть!» — написал Николаев. «Пишу этот пост с мыслями, что это новый вызов, и я обязательно на него отвечу. Знаю, что сильный. Просто потребуется время. Поэтому, к сожалению, часть идей и планов пришлось отложить на следующий год. Остаюсь на связи, включаюсь в работу дистанционно», — добавил он. Также Николаев сообщил, что прямо сейчас работает над проектом по выявлению онкологии на ранних стадиях. Николаеву 27 лет. Управление он возглавил в марте 2023-го, до этого несколько месяц провел в зоне спецоперации РФ на Украине. Карьера Николаева напрямую связана с «Молодой Гвардией Единой России», он до сих пор входит в федеральный координационный совет организации. Спикером молодежного парламента при Госдуме, куда входят 292 депутата со всей страны, Николаев стал в сентябре. На должность его утверждал лично спикер Госдумы Вячеслав Володин.