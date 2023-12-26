Начальник управления молодежной политики мэрии Екатеринбурга, председатель молодежного парламента при Госдуме Артем Николаев рассказал, что болен раком. Сообщение появилось на его странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам Николаева, лечение он проходит уже больше месяца — «сдает анализы, консультируется с врачами». «Узнал случайно. После рабочего дня появилась сильная боль. Сдал анализы, прошел КТ, которая показала новообразование. На днях пришло подтверждение. Признаться, и не думал, что такое возможно в моем возрасте. Работа, семья, проекты… Некогда болеть!» — написал Николаев.
«Пишу этот пост с мыслями, что это новый вызов, и я обязательно на него отвечу. Знаю, что сильный. Просто потребуется время. Поэтому, к сожалению, часть идей и планов пришлось отложить на следующий год. Остаюсь на связи, включаюсь в работу дистанционно», — добавил он. Также Николаев сообщил, что прямо сейчас работает над проектом по выявлению онкологии на ранних стадиях.
Николаеву 27 лет. Управление он возглавил в марте 2023-го, до этого несколько месяц провел в зоне спецоперации РФ на Украине. Карьера Николаева напрямую связана с «Молодой Гвардией Единой России», он до сих пор входит в федеральный координационный совет организации. Спикером молодежного парламента при Госдуме, куда входят 292 депутата со всей страны, Николаев стал в сентябре. На должность его утверждал лично спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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