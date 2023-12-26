Российским военнослужащим в зону СВО передали 40 пикапов

26 декабря 2023 в 20:19 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» передала российским военным зимнюю экипировку в зону спецоперации Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Партия «Единая Россия» совместно с общественным движением «Здоровое Отечество» передала в зону спецоперации около 40 пикапов и зимнюю экипировку для российских военных. Об этом рассказала глава штаба партии по гуманитарному сотрудничеству, замсекретаря Генсовета фракции Анна Кузнецова. «Единая Россия» и движение «Здоровое Отечество» передали военнослужащим и волонтерам в зону СВО 40 пикапов. <…> На пикапы можно установить гранатомет или противотанковую управляемую ракету, подвезти боекомплект или гуманитарный груз, эвакуировать раненых», — рассказала Анна Кузнецова. Ее слова передает пресс-служба партии на своем официальном сайте. Она отметила, что помимо автомобилей российским солдатам на фронт передали зимнюю экипировку, а именно: термоноски, балаклавы и перчатки. Кроме того, им отправили печки для обогрева блиндажей (подземных фортовых сооружений). Российские военные оценили поддержку от партии и общественников. «Машина надежная, проходимая. Благодарю штаб „Единой России“ по гуманитарному сотрудничеству, движение „Здоровое Отечество“, всех людей, которые помогают», — сказал боец с позывным «Топаз». «Единая Россия» помогает российским военным, а также жителям освобожденных регионов с самого начала спецоперации на Украине. Партия стала центром притяжения для всех неравнодушных, кто готов помогать солдатам. Региональные отделения «Единой России» доставили уже более 80 тысяч тонн гуманитарного груза в новые субъекты РФ. Кроме того, на закупку необходимой спецтехники для фронта представители партии собрали более 10 миллиардов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Партия «Единая Россия» совместно с общественным движением «Здоровое Отечество» передала в зону спецоперации около 40 пикапов и зимнюю экипировку для российских военных. Об этом рассказала глава штаба партии по гуманитарному сотрудничеству, замсекретаря Генсовета фракции Анна Кузнецова. «Единая Россия» и движение «Здоровое Отечество» передали военнослужащим и волонтерам в зону СВО 40 пикапов. <…> На пикапы можно установить гранатомет или противотанковую управляемую ракету, подвезти боекомплект или гуманитарный груз, эвакуировать раненых», — рассказала Анна Кузнецова. Ее слова передает пресс-служба партии на своем официальном сайте. Она отметила, что помимо автомобилей российским солдатам на фронт передали зимнюю экипировку, а именно: термоноски, балаклавы и перчатки. Кроме того, им отправили печки для обогрева блиндажей (подземных фортовых сооружений). Российские военные оценили поддержку от партии и общественников. «Машина надежная, проходимая. Благодарю штаб „Единой России“ по гуманитарному сотрудничеству, движение „Здоровое Отечество“, всех людей, которые помогают», — сказал боец с позывным «Топаз». «Единая Россия» помогает российским военным, а также жителям освобожденных регионов с самого начала спецоперации на Украине. Партия стала центром притяжения для всех неравнодушных, кто готов помогать солдатам. Региональные отделения «Единой России» доставили уже более 80 тысяч тонн гуманитарного груза в новые субъекты РФ. Кроме того, на закупку необходимой спецтехники для фронта представители партии собрали более 10 миллиардов рублей.