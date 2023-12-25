25 декабря 2023

Бюджет ЯНАО понесет расходы на содержание дороги, построенной «Газпромом»

Власти ЯНАО выделяют сто миллионов рублей на содержание дороги для ТЭК
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ЯНАО выделят миллионы на содержание дороги «Станция-Обская — км.193» Фото:

Власти ЯНАО выделяют сто миллионов рублей дополнительной субсидии «Центру развития туризма на Полярном Урале». Деньги будут направлены на содержание автомобильной дороги «Станция-Обская — км.193», сообщается в Постановлении, подписанном губернатором Ямала Дмитрием Артюховым.

«Постановлением предусматривается предоставление субсидии АНО „Центр развития туризма на Полярном Урале“ на содержание автомобильной дороги Станция-Обская — км.193. Дорога построена ПАО „Газпром“ и передается округу на безвозмездной основе. Основное назначение — обслуживание объектов ТЭК и РЖД», — прокомментировали документ, размещенный на официальном сайте, в пресс-службе окружного правительства.

Из текста документа следует, что размер субсидии составляет сто миллионов рублей. Средства выделяются из бюджета округа.

Ранее Дмитрий Артюхов подписал постановления о субсидиях для предпринимателей, занимающихся рыболовными промыслами. Более 370 миллионов рублей будет направлено в распоряжение «Центра развития Арктики» для реализации окружных научных проектов.

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Власти ЯНАО выделяют сто миллионов рублей дополнительной субсидии «Центру развития туризма на Полярном Урале». Деньги будут направлены на содержание автомобильной дороги «Станция-Обская — км.193», сообщается в Постановлении, подписанном губернатором Ямала Дмитрием Артюховым. «Постановлением предусматривается предоставление субсидии АНО „Центр развития туризма на Полярном Урале“ на содержание автомобильной дороги Станция-Обская — км.193. Дорога построена ПАО „Газпром“ и передается округу на безвозмездной основе. Основное назначение — обслуживание объектов ТЭК и РЖД», — прокомментировали документ, размещенный на официальном сайте, в пресс-службе окружного правительства. Из текста документа следует, что размер субсидии составляет сто миллионов рублей. Средства выделяются из бюджета округа. Ранее Дмитрий Артюхов подписал постановления о субсидиях для предпринимателей, занимающихся рыболовными промыслами. Более 370 миллионов рублей будет направлено в распоряжение «Центра развития Арктики» для реализации окружных научных проектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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