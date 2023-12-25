Бюджет ЯНАО понесет расходы на содержание дороги, построенной «Газпромом»

Власти ЯНАО выделяют сто миллионов рублей дополнительной субсидии «Центру развития туризма на Полярном Урале». Деньги будут направлены на содержание автомобильной дороги «Станция-Обская — км.193», сообщается в Постановлении, подписанном губернатором Ямала Дмитрием Артюховым.
«Постановлением предусматривается предоставление субсидии АНО „Центр развития туризма на Полярном Урале“ на содержание автомобильной дороги Станция-Обская — км.193. Дорога построена ПАО „Газпром“ и передается округу на безвозмездной основе. Основное назначение — обслуживание объектов ТЭК и РЖД», — прокомментировали документ, размещенный на официальном сайте, в пресс-службе окружного правительства.
Из текста документа следует, что размер субсидии составляет сто миллионов рублей. Средства выделяются из бюджета округа.
Ранее Дмитрий Артюхов подписал постановления о субсидиях для предпринимателей, занимающихся рыболовными промыслами. Более 370 миллионов рублей будет направлено в распоряжение «Центра развития Арктики» для реализации окружных научных проектов.
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