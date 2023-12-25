25 декабря 2023

В ЯНАО выделят миллионы Центру освоения Арктики

Правительство Ямала выделит 370 млн рублей на проекты по развитию Арктики
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Научно туристический маршрут. Новосибирск, лаборатория, бактерии, наука, микроскоп, вирус
Более 370 млн рублей направят на реализацию научных проектов центра Фото:

Правительство ЯНАО поддержит деятельность НП «Российский Центр освоения Арктики» субсидией. Более 370 млн рублей направят на реализацию научных проектов центра, сообщается в постановлении, опубликованном на сайте правительства округа.

«Департаменту внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа предоставить некоммерческому партнерству „Российский Центр освоения Арктики“ субсидию в соответствии с Порядком в сумме 370 450 000 рублей», — говорится в постановлении. Документ вступает в силу со следующего года.

Большая часть субсидии (261,5 млн рублей) будут потрачены на проведение научных исследований и разработок, остальное — на проекты в рамках деятельности Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня, а также на содержание Центра.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале обсуждают риски, связанные с глобальными изменениями климата Арктики. Депутаты ямальского парламента приняли базовый закон «О многолетней (вечной) мерзлоте в Ямало-Ненецком автономном округе».

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство ЯНАО поддержит деятельность НП «Российский Центр освоения Арктики» субсидией. Более 370 млн рублей направят на реализацию научных проектов центра, сообщается в постановлении, опубликованном на сайте правительства округа. «Департаменту внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа предоставить некоммерческому партнерству „Российский Центр освоения Арктики“ субсидию в соответствии с Порядком в сумме 370 450 000 рублей», — говорится в постановлении. Документ вступает в силу со следующего года. Большая часть субсидии (261,5 млн рублей) будут потрачены на проведение научных исследований и разработок, остальное — на проекты в рамках деятельности Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня, а также на содержание Центра. Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале обсуждают риски, связанные с глобальными изменениями климата Арктики. Депутаты ямальского парламента приняли базовый закон «О многолетней (вечной) мерзлоте в Ямало-Ненецком автономном округе».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...