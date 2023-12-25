В ЯНАО выделят миллионы Центру освоения Арктики

Правительство ЯНАО поддержит деятельность НП «Российский Центр освоения Арктики» субсидией. Более 370 млн рублей направят на реализацию научных проектов центра, сообщается в постановлении, опубликованном на сайте правительства округа.
«Департаменту внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа предоставить некоммерческому партнерству „Российский Центр освоения Арктики“ субсидию в соответствии с Порядком в сумме 370 450 000 рублей», — говорится в постановлении. Документ вступает в силу со следующего года.
Большая часть субсидии (261,5 млн рублей) будут потрачены на проведение научных исследований и разработок, остальное — на проекты в рамках деятельности Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня, а также на содержание Центра.
Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале обсуждают риски, связанные с глобальными изменениями климата Арктики. Депутаты ямальского парламента приняли базовый закон «О многолетней (вечной) мерзлоте в Ямало-Ненецком автономном округе».
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