В ЯНАО выделят миллионы Центру освоения Арктики

Правительство Ямала выделит 370 млн рублей на проекты по развитию Арктики

26 декабря 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Более 370 млн рублей направят на реализацию научных проектов центра Фото: Георгий Бергал © URA.RU Правительство ЯНАО поддержит деятельность НП «Российский Центр освоения Арктики» субсидией. Более 370 млн рублей направят на реализацию научных проектов центра, сообщается в постановлении, опубликованном на сайте правительства округа. «Департаменту внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа предоставить некоммерческому партнерству „Российский Центр освоения Арктики“ субсидию в соответствии с Порядком в сумме 370 450 000 рублей», — говорится в постановлении. Документ вступает в силу со следующего года. Большая часть субсидии (261,5 млн рублей) будут потрачены на проведение научных исследований и разработок, остальное — на проекты в рамках деятельности Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня, а также на содержание Центра. Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале обсуждают риски, связанные с глобальными изменениями климата Арктики. Депутаты ямальского парламента приняли базовый закон «О многолетней (вечной) мерзлоте в Ямало-Ненецком автономном округе».

Правительство ЯНАО поддержит деятельность НП «Российский Центр освоения Арктики» субсидией. Более 370 млн рублей направят на реализацию научных проектов центра, сообщается в постановлении, опубликованном на сайте правительства округа. «Департаменту внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа предоставить некоммерческому партнерству „Российский Центр освоения Арктики“ субсидию в соответствии с Порядком в сумме 370 450 000 рублей», — говорится в постановлении. Документ вступает в силу со следующего года. Большая часть субсидии (261,5 млн рублей) будут потрачены на проведение научных исследований и разработок, остальное — на проекты в рамках деятельности Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня, а также на содержание Центра. Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале обсуждают риски, связанные с глобальными изменениями климата Арктики. Депутаты ямальского парламента приняли базовый закон «О многолетней (вечной) мерзлоте в Ямало-Ненецком автономном округе».