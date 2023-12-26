Фото Ивлеевой пропало с сайта МТС на фоне скандала с «голой» вечеринкой

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Анастасия Ивлеева перестала быть «амбассадором МТС» Фото:

Фото российского блогера Анастасии Ивлеевой пропало с сайта МТС на фоне скандала, связанного с «голой» вечеринкой. Изначально она была амбассадором бренда.

В ноябре МТС запустил рекламную кампанию в поддержку розыгрыша призов на 30-летие экосистемы. В рамках акции пользователи оператора также могли получить возможность встретиться с «амбассадорами бренда». Ими являлись актер Дмитрий Нагиев и сама Ивлеева. Теперь на сайте обозначено, что участники акции смогут встретиться только с Нагиевым, а фото Ивлеевой убрали.

Недавно Ивлеева попала в скандал после того, как организовала вечеринку в Москве, где гости были в достаточно откровенной одежде. Общественность бурно отреагировала на мероприятие, что гости были вынуждены извиняться за проведение вечеринки. Сама Ивлеева также выступила с извинениями. На нее подали иск в суд в связи с произошедшим.

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Фото российского блогера Анастасии Ивлеевой пропало с сайта МТС на фоне скандала, связанного с «голой» вечеринкой. Изначально она была амбассадором бренда. В ноябре МТС запустил рекламную кампанию в поддержку розыгрыша призов на 30-летие экосистемы. В рамках акции пользователи оператора также могли получить возможность встретиться с «амбассадорами бренда». Ими являлись актер Дмитрий Нагиев и сама Ивлеева. Теперь на сайте обозначено, что участники акции смогут встретиться только с Нагиевым, а фото Ивлеевой убрали. Недавно Ивлеева попала в скандал после того, как организовала вечеринку в Москве, где гости были в достаточно откровенной одежде. Общественность бурно отреагировала на мероприятие, что гости были вынуждены извиняться за проведение вечеринки. Сама Ивлеева также выступила с извинениями. На нее подали иск в суд в связи с произошедшим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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