Фото Ивлеевой пропало с сайта МТС на фоне скандала с «голой» вечеринкой

26 декабря 2023 в 21:35 Размер текста - 17 +

Анастасия Ивлеева перестала быть «амбассадором МТС» Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото российского блогера Анастасии Ивлеевой пропало с сайта МТС на фоне скандала, связанного с «голой» вечеринкой. Изначально она была амбассадором бренда. В ноябре МТС запустил рекламную кампанию в поддержку розыгрыша призов на 30-летие экосистемы. В рамках акции пользователи оператора также могли получить возможность встретиться с «амбассадорами бренда». Ими являлись актер Дмитрий Нагиев и сама Ивлеева. Теперь на сайте обозначено, что участники акции смогут встретиться только с Нагиевым, а фото Ивлеевой убрали. Недавно Ивлеева попала в скандал после того, как организовала вечеринку в Москве, где гости были в достаточно откровенной одежде. Общественность бурно отреагировала на мероприятие, что гости были вынуждены извиняться за проведение вечеринки. Сама Ивлеева также выступила с извинениями. На нее подали иск в суд в связи с произошедшим.

Фото российского блогера Анастасии Ивлеевой пропало с сайта МТС на фоне скандала, связанного с «голой» вечеринкой. Изначально она была амбассадором бренда. В ноябре МТС запустил рекламную кампанию в поддержку розыгрыша призов на 30-летие экосистемы. В рамках акции пользователи оператора также могли получить возможность встретиться с «амбассадорами бренда». Ими являлись актер Дмитрий Нагиев и сама Ивлеева. Теперь на сайте обозначено, что участники акции смогут встретиться только с Нагиевым, а фото Ивлеевой убрали. Недавно Ивлеева попала в скандал после того, как организовала вечеринку в Москве, где гости были в достаточно откровенной одежде. Общественность бурно отреагировала на мероприятие, что гости были вынуждены извиняться за проведение вечеринки. Сама Ивлеева также выступила с извинениями. На нее подали иск в суд в связи с произошедшим.