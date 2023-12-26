Иск к Ивлеевой на миллиард рублей за «голую вечеринку» поступил в суд

26 декабря 2023 в 20:27 Размер текста - 17 +

Ивлеева станет ответчиком в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой уже поступил в Хамовнический суд Москвы. Истцы требуют с организатора «голой вечеринки» миллиард рублей в счет компенсации морального вреда. «Истцами выступает группа из 22 граждан. Ответчик — Ивлеева Анастасия», — передает РИА Новости соссылкой на суд. Вечеринка в клубе «Мутабор», которую организовала Ивлеева, вызвала большой общественный резонанс. Ее участник пришли в клуб в полуобнаженном виде, следуя дресс-коду. Однако подобное поведение не понравилось общественности. Ранее за участие в вечеринке уже оправдались Филипп Киркоров, Дима Билан и Лолита. Также извинения общественности принесла Ксения Собчак. Как ранее сообщало URA.RU, члены инициативной группы во главе с актером и продюсером сериала «Бригады» Александром Иншаковым хотят взыскать с известной блогерши Анастасии Ивлеевой один миллиард рублей морального вреда за скандальную «голую вечеринку» в Москве. Актер и каскадер заявил, что мероприятие шокировало его так, что он решил обратиться к звездному адвокату Александру Трещеву для составления судебного иска.

Коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой уже поступил в Хамовнический суд Москвы. Истцы требуют с организатора «голой вечеринки» миллиард рублей в счет компенсации морального вреда. «Истцами выступает группа из 22 граждан. Ответчик — Ивлеева Анастасия», — передает РИА Новости соссылкой на суд. Вечеринка в клубе «Мутабор», которую организовала Ивлеева, вызвала большой общественный резонанс. Ее участник пришли в клуб в полуобнаженном виде, следуя дресс-коду. Однако подобное поведение не понравилось общественности. Ранее за участие в вечеринке уже оправдались Филипп Киркоров, Дима Билан и Лолита. Также извинения общественности принесла Ксения Собчак. Как ранее сообщало URA.RU, члены инициативной группы во главе с актером и продюсером сериала «Бригады» Александром Иншаковым хотят взыскать с известной блогерши Анастасии Ивлеевой один миллиард рублей морального вреда за скандальную «голую вечеринку» в Москве. Актер и каскадер заявил, что мероприятие шокировало его так, что он решил обратиться к звездному адвокату Александру Трещеву для составления судебного иска.