Иск к Ивлеевой на миллиард рублей за «голую вечеринку» поступил в суд

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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Ивлеева станет ответчиком в суде Фото:

Коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой уже поступил в Хамовнический суд Москвы. Истцы требуют с организатора «голой вечеринки» миллиард рублей в счет компенсации морального вреда.

«Истцами выступает группа из 22 граждан. Ответчик — Ивлеева Анастасия», — передает РИА Новости соссылкой на суд.

Вечеринка в клубе «Мутабор», которую организовала Ивлеева, вызвала большой общественный резонанс. Ее участник пришли в клуб в полуобнаженном виде, следуя дресс-коду. Однако подобное поведение не понравилось общественности.

Ранее за участие в вечеринке уже оправдались Филипп Киркоров, Дима Билан и Лолита. Также извинения общественности принесла Ксения Собчак.

Как ранее сообщало URA.RU, члены инициативной группы во главе с актером и продюсером сериала «Бригады» Александром Иншаковым хотят взыскать с известной блогерши Анастасии Ивлеевой один миллиард рублей морального вреда за скандальную «голую вечеринку» в Москве. Актер и каскадер заявил, что мероприятие шокировало его так, что он решил обратиться к звездному адвокату Александру Трещеву для составления судебного иска.

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Коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой уже поступил в Хамовнический суд Москвы. Истцы требуют с организатора «голой вечеринки» миллиард рублей в счет компенсации морального вреда. «Истцами выступает группа из 22 граждан. Ответчик — Ивлеева Анастасия», — передает РИА Новости соссылкой на суд. Вечеринка в клубе «Мутабор», которую организовала Ивлеева, вызвала большой общественный резонанс. Ее участник пришли в клуб в полуобнаженном виде, следуя дресс-коду. Однако подобное поведение не понравилось общественности. Ранее за участие в вечеринке уже оправдались Филипп Киркоров, Дима Билан и Лолита. Также извинения общественности принесла Ксения Собчак. Как ранее сообщало URA.RU, члены инициативной группы во главе с актером и продюсером сериала «Бригады» Александром Иншаковым хотят взыскать с известной блогерши Анастасии Ивлеевой один миллиард рублей морального вреда за скандальную «голую вечеринку» в Москве. Актер и каскадер заявил, что мероприятие шокировало его так, что он решил обратиться к звездному адвокату Александру Трещеву для составления судебного иска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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