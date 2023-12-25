Велосипедист из ЯНАО попал в больницу в результате ДТП
В Муравленко (ЯНАО) на пересечении улиц Ямальская и Энтузиастов произошло ДТП с участием легкового автомобиля и велосипедиста. Велосипедист доставлен в больницу, сообщили в городском отделении ГБДД.
«В результате ДТП велосипедист доставлен в Муравленковскую городскую больницу», — написано в telegram-канале ведомства. Добавляется, что происшествие произошло на пересечении улиц Ямальская и Энтузиастов между автомобилем и велосипедистом.
ДТП произошло примерно в 18:40. Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства происшествия.
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