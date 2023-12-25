25 декабря 2023

В ЯНАО в ДТП пострадал велосипедист. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с участием велосипедиста у дома № 60 на улице Свердлова. Екатеринбург, проезжая часть, автомобиль, дтп, авария, проишествие, екатеринбург , велосипед, велосипед под колесами
Велосипедист из ЯНАО попал в больницу в результате ДТП Фото:

В Муравленко (ЯНАО) на пересечении улиц Ямальская и Энтузиастов произошло ДТП с участием легкового автомобиля и велосипедиста. Велосипедист доставлен в больницу, сообщили в городском отделении ГБДД.

«В результате ДТП велосипедист доставлен в Муравленковскую городскую больницу», — написано в telegram-канале ведомства. Добавляется, что происшествие произошло на пересечении улиц Ямальская и Энтузиастов между автомобилем и велосипедистом.

ДТП произошло примерно в 18:40. Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства происшествия.

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В Муравленко (ЯНАО) на пересечении улиц Ямальская и Энтузиастов произошло ДТП с участием легкового автомобиля и велосипедиста. Велосипедист доставлен в больницу, сообщили в городском отделении ГБДД. «В результате ДТП велосипедист доставлен в Муравленковскую городскую больницу», — написано в telegram-канале ведомства. Добавляется, что происшествие произошло на пересечении улиц Ямальская и Энтузиастов между автомобилем и велосипедистом. ДТП произошло примерно в 18:40. Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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