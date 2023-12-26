Сбербанк изменит условия льготной ипотеки

Сбер: с 11 января заемщики будут оформлять льготную ипотеку только у партнеров

26 декабря 2023 в 22:58 Размер текста - 17 +

Сбербанк позволит оформлять льготную ипотеку только у аккредитированных заемщиков Фото: Георгий Бергал © URA.RU Сбербанк с 11 января следующего года изменит условия выдачи льготной ипотеки. Теперь банк будет одобрять ипотеку только у аккредитованных застройщиков. Об это сообщает пресс-служба Сбера. «С 11 января подписание кредитного договора [по выдаче льготной ипотеки] будет возможно при условии субсидирования аккредитованным партнером», — подчеркнули представители банка в разговоре с ТАСС. В Сбербанке подчеркнули, что совместные программы с застройщиками помогают сохранить возможность выдачи россиянам льготной ипотеки на фоне ее ужесточения. Новые требования будут применимы к таким программам как: «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», «Арктическая ипотека», «Ипотека для IT» и «Господдержка». С 23 декабря в России начали действовать новые правила выдачи льготной ипотеки. Например, теперь разрешается оформлять только один ипотечный кредит по льготе. Также увеличился первоначальный взнос по льготной ипотеке.

Сбербанк с 11 января следующего года изменит условия выдачи льготной ипотеки. Теперь банк будет одобрять ипотеку только у аккредитованных застройщиков. Об это сообщает пресс-служба Сбера. «С 11 января подписание кредитного договора [по выдаче льготной ипотеки] будет возможно при условии субсидирования аккредитованным партнером», — подчеркнули представители банка в разговоре с ТАСС. В Сбербанке подчеркнули, что совместные программы с застройщиками помогают сохранить возможность выдачи россиянам льготной ипотеки на фоне ее ужесточения. Новые требования будут применимы к таким программам как: «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», «Арктическая ипотека», «Ипотека для IT» и «Господдержка». С 23 декабря в России начали действовать новые правила выдачи льготной ипотеки. Например, теперь разрешается оформлять только один ипотечный кредит по льготе. Также увеличился первоначальный взнос по льготной ипотеке.