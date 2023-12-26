26 декабря 2023

Сбербанк изменит условия льготной ипотеки

Сбер: с 11 января заемщики будут оформлять льготную ипотеку только у партнеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы. Москва , сбербанк, сбер
Сбербанк позволит оформлять льготную ипотеку только у аккредитированных заемщиков Фото:

Сбербанк с 11 января следующего года изменит условия выдачи льготной ипотеки. Теперь банк будет одобрять ипотеку только у аккредитованных застройщиков. Об это сообщает пресс-служба Сбера.

«С 11 января подписание кредитного договора [по выдаче льготной ипотеки] будет возможно при условии субсидирования аккредитованным партнером», — подчеркнули представители банка в разговоре с ТАСС. В Сбербанке подчеркнули, что совместные программы с застройщиками помогают сохранить возможность выдачи россиянам льготной ипотеки на фоне ее ужесточения. Новые требования будут применимы к таким программам как: «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», «Арктическая ипотека», «Ипотека для IT» и «Господдержка».

С 23 декабря в России начали действовать новые правила выдачи льготной ипотеки. Например, теперь разрешается оформлять только один ипотечный кредит по льготе. Также увеличился первоначальный взнос по льготной ипотеке.

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Сбербанк с 11 января следующего года изменит условия выдачи льготной ипотеки. Теперь банк будет одобрять ипотеку только у аккредитованных застройщиков. Об это сообщает пресс-служба Сбера. «С 11 января подписание кредитного договора [по выдаче льготной ипотеки] будет возможно при условии субсидирования аккредитованным партнером», — подчеркнули представители банка в разговоре с ТАСС. В Сбербанке подчеркнули, что совместные программы с застройщиками помогают сохранить возможность выдачи россиянам льготной ипотеки на фоне ее ужесточения. Новые требования будут применимы к таким программам как: «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», «Арктическая ипотека», «Ипотека для IT» и «Господдержка». С 23 декабря в России начали действовать новые правила выдачи льготной ипотеки. Например, теперь разрешается оформлять только один ипотечный кредит по льготе. Также увеличился первоначальный взнос по льготной ипотеке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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