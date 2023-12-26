Сбербанк изменит условия льготной ипотеки

Сбербанк с 11 января следующего года изменит условия выдачи льготной ипотеки. Теперь банк будет одобрять ипотеку только у аккредитованных застройщиков. Об это сообщает пресс-служба Сбера.
«С 11 января подписание кредитного договора [по выдаче льготной ипотеки] будет возможно при условии субсидирования аккредитованным партнером», — подчеркнули представители банка в разговоре с ТАСС. В Сбербанке подчеркнули, что совместные программы с застройщиками помогают сохранить возможность выдачи россиянам льготной ипотеки на фоне ее ужесточения. Новые требования будут применимы к таким программам как: «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», «Арктическая ипотека», «Ипотека для IT» и «Господдержка».
С 23 декабря в России начали действовать новые правила выдачи льготной ипотеки. Например, теперь разрешается оформлять только один ипотечный кредит по льготе. Также увеличился первоначальный взнос по льготной ипотеке.
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