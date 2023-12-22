Что изменилось в льготной ипотеке с 23 декабря

23 декабря 2023 в 04:33 Размер текста - 17 +

Первоначальный взнос в новостройках вырос до 30% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новые правила льготных ипотечных программ начинают действовать в России с 23 декабря. URA.RU рассказывает об основных изменениях. Принцип выдачи В государственных ипотечных программах появился принцип однократности выдачи. С 23 декабря разрешается оформить только одну льготную ипотеку, при этом вы можете быть заемщиком, созаемщиком или поручителем. Ранее можно было взять один кредит по каждой программе, а семейную ипотеку разрешалось оформлять многократно. Исключением из нового правила стала семейная ипотека — ее можно получить еще раз при соблюдении трех условий: рождение следующего ребенка, новая квартира по площади больше старой, и, если предыдущая ипотека закрыта. Старые кредитные договоры не подпадают под последнее постановление; Льготная ипотека на новостройки Первоначальный взнос по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, повышается с 20% до 30%. Таким образом, при покупке квартиры за 10 млн рублей взнос составит уже не два млн рублей, а три млн рублей. Также уравнивается максимальная сумма, на которую действует низкая ставка, до шести млн рублей по всей России. До этого в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области предельный размер займа был 12 млн рублей; «Дальневосточная» и «Арктическая» ипотеки Максимальный размер кредита по этим программам увеличен с шести до девяти млн рублей, если приобретается жилье общей площадью от 60 квадратных метров. Кроме того, воспользоваться этими видами льготной ипотеки теперь могут работники предприятий оборонно-промышленного комплекса. Семейная ипотека под 6% Программа «Семейная ипотека» по ставке до 6% с первоначальным взносом 20% продолжит действовать до июля 2024 года. Она позволяет оформить ипотеку на жилье в новостройке, строительство частного дома и покупку участка земли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новые правила льготных ипотечных программ начинают действовать в России с 23 декабря. URA.RU рассказывает об основных изменениях. В государственных ипотечных программах появился принцип однократности выдачи. С 23 декабря разрешается оформить только одну льготную ипотеку, при этом вы можете быть заемщиком, созаемщиком или поручителем. Ранее можно было взять один кредит по каждой программе, а семейную ипотеку разрешалось оформлять многократно. Исключением из нового правила стала семейная ипотека — ее можно получить еще раз при соблюдении трех условий: рождение следующего ребенка, новая квартира по площади больше старой, и, если предыдущая ипотека закрыта. Старые кредитные договоры не подпадают под последнее постановление; Первоначальный взнос по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, повышается с 20% до 30%. Таким образом, при покупке квартиры за 10 млн рублей взнос составит уже не два млн рублей, а три млн рублей. Также уравнивается максимальная сумма, на которую действует низкая ставка, до шести млн рублей по всей России. До этого в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области предельный размер займа был 12 млн рублей; Максимальный размер кредита по этим программам увеличен с шести до девяти млн рублей, если приобретается жилье общей площадью от 60 квадратных метров. Кроме того, воспользоваться этими видами льготной ипотеки теперь могут работники предприятий оборонно-промышленного комплекса. Программа «Семейная ипотека» по ставке до 6% с первоначальным взносом 20% продолжит действовать до июля 2024 года. Она позволяет оформить ипотеку на жилье в новостройке, строительство частного дома и покупку участка земли.