Что изменилось в льготной ипотеке с 23 декабря

Новые правила льготных ипотечных программ начинают действовать в России с 23 декабря. URA.RU рассказывает об основных изменениях.
Принцип выдачи
В государственных ипотечных программах появился принцип однократности выдачи. С 23 декабря разрешается оформить только одну льготную ипотеку, при этом вы можете быть заемщиком, созаемщиком или поручителем. Ранее можно было взять один кредит по каждой программе, а семейную ипотеку разрешалось оформлять многократно.
Исключением из нового правила стала семейная ипотека — ее можно получить еще раз при соблюдении трех условий: рождение следующего ребенка, новая квартира по площади больше старой, и, если предыдущая ипотека закрыта. Старые кредитные договоры не подпадают под последнее постановление;
Льготная ипотека на новостройки
Первоначальный взнос по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, повышается с 20% до 30%. Таким образом, при покупке квартиры за 10 млн рублей взнос составит уже не два млн рублей, а три млн рублей.
Также уравнивается максимальная сумма, на которую действует низкая ставка, до шести млн рублей по всей России. До этого в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области предельный размер займа был 12 млн рублей;
«Дальневосточная» и «Арктическая» ипотеки
Максимальный размер кредита по этим программам увеличен с шести до девяти млн рублей, если приобретается жилье общей площадью от 60 квадратных метров. Кроме того, воспользоваться этими видами льготной ипотеки теперь могут работники предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Семейная ипотека под 6%
Программа «Семейная ипотека» по ставке до 6% с первоначальным взносом 20% продолжит действовать до июля 2024 года. Она позволяет оформить ипотеку на жилье в новостройке, строительство частного дома и покупку участка земли.
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