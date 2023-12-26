Оперативник УгРО в Екатеринбурге задержан за секс с подростком

27 декабря 2023 в 10:37 Размер текста - 17 +

Оперативник как никто другой понимал, какое наказание влечет половая связь с несовершеннолетней Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Оперативник уголовного розыска одного из отделений в Екатеринбурге задержан за вступление в половую связь с 13-летней девочкой. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Задержан опер УгРО, вменяется вступление в половую связь с 13-летней девочкой. Она сбегала из дома, он занимался ее розыском неоднократно. Так и развел ее: привез домой и вступил в интимные отношения», — рассказал собеседник агентства. Об оперативнике известно, что ему 33 года. Он женат, имеет маленького ребенка. На данный момент ему вменяется статья 134 ч. 3 «Половое сношение, совершенные с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста». Она предусматривает наказание от трех до десяти лет лишения свободы. «Отношения со школьницей были по обоюдному согласию, что ни в коей мере не спасает полицейского от ответственности», — отметил инсайдер. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу СКР Свердловской области. Ответ на данный момент не получен. Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил нашей редакции, что должностное лицо, о котором идет речь, отстранено от исполнения служебных обязанностей и в настоящее время содержится под стражей — до завершения разбирательства. «По данному факту сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности регионального главка МВД проводится служебная проверка, по итогам которой будет дана оценка как самому подозреваемому, если его причастность к инциденту подтвердится, так и его непосредственным руководителям за упущения в работе по морально-психологическому воспитанию личного состава. В случае подтверждения вины он понесет ответственность в соответствии с законодательством нашей страны вне зависимости, по обоюдному согласию это было или нет», — отметил полковник Горелых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Оперативник уголовного розыска одного из отделений в Екатеринбурге задержан за вступление в половую связь с 13-летней девочкой. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Задержан опер УгРО, вменяется вступление в половую связь с 13-летней девочкой. Она сбегала из дома, он занимался ее розыском неоднократно. Так и развел ее: привез домой и вступил в интимные отношения», — рассказал собеседник агентства. Об оперативнике известно, что ему 33 года. Он женат, имеет маленького ребенка. На данный момент ему вменяется статья 134 ч. 3 «Половое сношение, совершенные с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста». Она предусматривает наказание от трех до десяти лет лишения свободы. «Отношения со школьницей были по обоюдному согласию, что ни в коей мере не спасает полицейского от ответственности», — отметил инсайдер. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу СКР Свердловской области. Ответ на данный момент не получен. Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил нашей редакции, что должностное лицо, о котором идет речь, отстранено от исполнения служебных обязанностей и в настоящее время содержится под стражей — до завершения разбирательства. «По данному факту сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности регионального главка МВД проводится служебная проверка, по итогам которой будет дана оценка как самому подозреваемому, если его причастность к инциденту подтвердится, так и его непосредственным руководителям за упущения в работе по морально-психологическому воспитанию личного состава. В случае подтверждения вины он понесет ответственность в соответствии с законодательством нашей страны вне зависимости, по обоюдному согласию это было или нет», — отметил полковник Горелых.