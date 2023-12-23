23 декабря 2023
22 декабря 2023

В ЯНАО дорожники объяснили, почему не открыта часть зимников. Фото

Дептранс ЯНАО: обустройство зимников осложняет вода на поверхности льда
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, трактор, автозимник
Обустройство зимних автодорог ведется в круглосуточном режиме Фото:

В ЯНАО на зимниках Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале и Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги в круглосуточном режиме идет обустройство. По информации окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства, работы осложняет вода, которая выходит на поверхность.

«На двух зимниках Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале и Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги работы не прекращаются ни днем ни ночью. В некоторых местах на поверхность выходит вода, что затрудняет обустройство», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Даты открытия зимников пока не озвучиваются. Дорожные службы делают все возможное, чтобы завершить работы как можно скорее. В ведомстве попросили ямальцев набраться терпения.

В ЯНАО 22 декабря открыли зимнюю автодорогу на Белоярск. Ее планировали открыть еще 15 декабря, но погодные условия внесли коррективы. Движение по зимней автодороге протяженностью 46 километров разрешено автомобилям весом до пяти тонн.

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В ЯНАО на зимниках Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале и Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги в круглосуточном режиме идет обустройство. По информации окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства, работы осложняет вода, которая выходит на поверхность. «На двух зимниках Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале и Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги работы не прекращаются ни днем ни ночью. В некоторых местах на поверхность выходит вода, что затрудняет обустройство», — сообщили в telegram-канале ведомства. Даты открытия зимников пока не озвучиваются. Дорожные службы делают все возможное, чтобы завершить работы как можно скорее. В ведомстве попросили ямальцев набраться терпения. В ЯНАО 22 декабря открыли зимнюю автодорогу на Белоярск. Ее планировали открыть еще 15 декабря, но погодные условия внесли коррективы. Движение по зимней автодороге протяженностью 46 километров разрешено автомобилям весом до пяти тонн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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