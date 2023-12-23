Дептранс ЯНАО: обустройство зимников осложняет вода на поверхности льда

Обустройство зимних автодорог ведется в круглосуточном режиме Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В ЯНАО на зимниках Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале и Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги в круглосуточном режиме идет обустройство. По информации окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства, работы осложняет вода, которая выходит на поверхность.

«На двух зимниках Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале и Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги работы не прекращаются ни днем ни ночью. В некоторых местах на поверхность выходит вода, что затрудняет обустройство», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Даты открытия зимников пока не озвучиваются. Дорожные службы делают все возможное, чтобы завершить работы как можно скорее. В ведомстве попросили ямальцев набраться терпения.

В ЯНАО 22 декабря открыли зимнюю автодорогу на Белоярск. Ее планировали открыть еще 15 декабря, но погодные условия внесли коррективы. Движение по зимней автодороге протяженностью 46 километров разрешено автомобилям весом до пяти тонн.