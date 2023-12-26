Владислав Пинаев заявил, что в следующем году театр будет оснащен современным сценическим оборудованием
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) закончили капитальный ремонт Нового Молодежного театра. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев.
«Новый Молодежный театр, действительно, новый! Первый этап — капитальный ремонт в рамках национального проекта „Культура“ завершен», — пишет Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Также он отметил, что уже в следующем году театр будет оснащен современным сценическим оборудованием. «Наша заявка по федеральной программе уже подтверждена», — сказал глава Нижнего Тагила.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.