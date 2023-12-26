Развлечения Культура В Нижнем Тагиле завершен капитальный ремонт Нового Молодежного театра. Видео 27 декабря 2023 в 08:20 Размер текста - 17 + Владислав Пинаев заявил, что в следующем году театр будет оснащен современным сценическим оборудованием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) закончили капитальный ремонт Нового Молодежного театра. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев. «Новый Молодежный театр, действительно, новый! Первый этап — капитальный ремонт в рамках национального проекта „Культура“ завершен», — пишет Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Также он отметил, что уже в следующем году театр будет оснащен современным сценическим оборудованием. «Наша заявка по федеральной программе уже подтверждена», — сказал глава Нижнего Тагила. В Нижнем Тагиле (Свердловская область) закончили капитальный ремонт Нового Молодежного театра. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев. «Новый Молодежный театр, действительно, новый! Первый этап — капитальный ремонт в рамках национального проекта „Культура“ завершен», — пишет Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также он отметил, что уже в следующем году театр будет оснащен современным сценическим оборудованием. «Наша заявка по федеральной программе уже подтверждена», — сказал глава Нижнего Тагила. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям