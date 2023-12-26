26 декабря 2023

В Нижнем Тагиле завершен капитальный ремонт Нового Молодежного театра. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Владислава Пинаева. Екатеринбург, пинаев владислав
Владислав Пинаев заявил, что в следующем году театр будет оснащен современным сценическим оборудованием Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) закончили капитальный ремонт Нового Молодежного театра. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев.

«Новый Молодежный театр, действительно, новый! Первый этап — капитальный ремонт в рамках национального проекта „Культура“ завершен», — пишет Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также он отметил, что уже в следующем году театр будет оснащен современным сценическим оборудованием. «Наша заявка по федеральной программе уже подтверждена», — сказал глава Нижнего Тагила.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) закончили капитальный ремонт Нового Молодежного театра. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев. «Новый Молодежный театр, действительно, новый! Первый этап — капитальный ремонт в рамках национального проекта „Культура“ завершен», — пишет Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также он отметил, что уже в следующем году театр будет оснащен современным сценическим оборудованием. «Наша заявка по федеральной программе уже подтверждена», — сказал глава Нижнего Тагила.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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