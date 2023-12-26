В России появится новый ГОСТ с требованиями к убежищам

27 декабря 2023 в 06:10 Размер текста - 17 +

Новые ГОСТы к убежищам вступят в силу 1 мая Фото: Сергей Русанов © URA.RU В новом государственном стандарте (ГОСТ) будут прописаны единые требования к системам вентиляции убежищ гражданской обороны РФ. Изменения начнут действовать с 1 мая следующего года, указано на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС. «Объектом стандартизации является элемент системы вентиляции убежищ — расширительная камера. ГОСТ устанавливает общие технические требования к таким конструкциям», — написано на сайте ведомства. Камеры призваны уменьшать параметры статического давления, которое образует ударная волна, попав в вентиляционные коммуникации. Ранее в России утвердили ГОСТ по переоборудованию заглубленных помещений в объекты гражданской обороны, передает телеканал 360. Переделывать подвалы домов в бомбоубежища по новому стандарту начнут в марте.

В новом государственном стандарте (ГОСТ) будут прописаны единые требования к системам вентиляции убежищ гражданской обороны РФ. Изменения начнут действовать с 1 мая следующего года, указано на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС. «Объектом стандартизации является элемент системы вентиляции убежищ — расширительная камера. ГОСТ устанавливает общие технические требования к таким конструкциям», — написано на сайте ведомства. Камеры призваны уменьшать параметры статического давления, которое образует ударная волна, попав в вентиляционные коммуникации. Ранее в России утвердили ГОСТ по переоборудованию заглубленных помещений в объекты гражданской обороны, передает телеканал 360. Переделывать подвалы домов в бомбоубежища по новому стандарту начнут в марте.