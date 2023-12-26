26 декабря 2023

В России появится новый ГОСТ с требованиями к убежищам

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Убежище ГО и ЧС. Пермь, убежище, бомбоубежище, бункер, го и чс, ядерная война, бункер подземный
Новые ГОСТы к убежищам вступят в силу 1 мая Фото:

В новом государственном стандарте (ГОСТ) будут прописаны единые требования к системам вентиляции убежищ гражданской обороны РФ. Изменения начнут действовать с 1 мая следующего года, указано на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС.

«Объектом стандартизации является элемент системы вентиляции убежищ — расширительная камера. ГОСТ устанавливает общие технические требования к таким конструкциям», — написано на сайте ведомства. Камеры призваны уменьшать параметры статического давления, которое образует ударная волна, попав в вентиляционные коммуникации.

Ранее в России утвердили ГОСТ по переоборудованию заглубленных помещений в объекты гражданской обороны, передает телеканал 360. Переделывать подвалы домов в бомбоубежища по новому стандарту начнут в марте.

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В новом государственном стандарте (ГОСТ) будут прописаны единые требования к системам вентиляции убежищ гражданской обороны РФ. Изменения начнут действовать с 1 мая следующего года, указано на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС. «Объектом стандартизации является элемент системы вентиляции убежищ — расширительная камера. ГОСТ устанавливает общие технические требования к таким конструкциям», — написано на сайте ведомства. Камеры призваны уменьшать параметры статического давления, которое образует ударная волна, попав в вентиляционные коммуникации. Ранее в России утвердили ГОСТ по переоборудованию заглубленных помещений в объекты гражданской обороны, передает телеканал 360. Переделывать подвалы домов в бомбоубежища по новому стандарту начнут в марте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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