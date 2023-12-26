Тюменьстат назвал продукты, которые больше всего подорожали в ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе на конец ноября больше всего подорожали яйца, сахар, овощи, мясо и курица. Данные приводят аналитики Тюменьстата в сравнении с декабрем 2022 года.
«Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2022 года более всего подорожали яйца куриные (на 36,6%), плодоовощная продукция (на 15,7%), сахар-песок (на 10,9%), мясо и птица (на 10,1%)», — говорится в сообщении ведомства. Так же подорожали колбасные изделия и продукты из мяса и птицы (на 4,6%).
При этом цены на сливочное масло, кондитерские изделия, рыбу и морепродукты, хлеб и хлебобулочные остались почти на том же уровне. Продукция изменилась в цене менее чем на один процент. Среди наиболее подешевевших продуктов оказались макароны, масло подсолнечное, молоко и молочная продукция, сыр и бобовые. Снижение цен на них колеблется от 5,1% до 3,3%. Алкоголь тем временем вырос в цене на 1,4%
Цены на яйца в течение пяти лет в ЯНАО показывали медленный, но стабильный рост. Осенью 2023 года произошел резкий скачек и в некоторых районах ЯНАО десяток яиц продавался уже за 133 рубля.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.