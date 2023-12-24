Как менялась стоимость яиц в ЯНАО. Инфографика

Официально за пять лет ценник на яйца вырос на Ямале с 76 до 190 рублей

25 декабря 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

Первый скачок цен на яйца произошел еще в 2020 году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Динамика изменения цен на яйца в течение пяти лет в ЯНАО показывала медленный, но стабильный рост. Резкий скачок произошел к осени 2023 года, когда, по данным Тюменьстата, в некоторых районах ЯНАО десяток продавался уже за 133 рубля. В 2017—2018 годах стоимость этого продукта питания не была стабильной — она могла подниматься до 80 рублей, а затем опускаться до 69. В 2019 году яйца можно было купить в среднем за 76 рублей. Первый скачок произошел в 2020 году, когда цена на Ямале выросла до 90 рублей. В следующие два года эта тенденция почти не менялась: яйца можно было купить от 92 до 98 рублей за десяток. Таковы данные официальной статистики. Если в январе 2023 года средняя стоимость держалась на уровне 92 рублей, то к концу сентября она выросла до 133 рублей. В ноябре — начале декабря произошел резкий скачок: официально ценник поднялся до 190 рублей. Но магазинах, по наблюдениям ямальцев, он уходил значительно выше — к нереальным 700 рублям. В Салехарде к 20 декабря в сети розничных магазинов «Магнит» полки с куриными яйцами оказались пустыми. Во время прямой линии с президентом России жители села Самбург Пуровского района спросили у Владимира Путина: «Как вы считаете, яйца куриные в селе Самбург от 495 до 520 рублей за 30 штук — это нормально?». Президент принес свои извинения. Динамика изменения цен на яйца в течение пяти лет в ЯНАО показывала медленный, но стабильный рост Евгений Кленов, URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Динамика изменения цен на яйца в течение пяти лет в ЯНАО показывала медленный, но стабильный рост. Резкий скачок произошел к осени 2023 года, когда, по данным Тюменьстата, в некоторых районах ЯНАО десяток продавался уже за 133 рубля. В 2017—2018 годах стоимость этого продукта питания не была стабильной — она могла подниматься до 80 рублей, а затем опускаться до 69. В 2019 году яйца можно было купить в среднем за 76 рублей. Первый скачок произошел в 2020 году, когда цена на Ямале выросла до 90 рублей. В следующие два года эта тенденция почти не менялась: яйца можно было купить от 92 до 98 рублей за десяток. Таковы данные официальной статистики. Если в январе 2023 года средняя стоимость держалась на уровне 92 рублей, то к концу сентября она выросла до 133 рублей. В ноябре — начале декабря произошел резкий скачок: официально ценник поднялся до 190 рублей. Но магазинах, по наблюдениям ямальцев, он уходил значительно выше — к нереальным 700 рублям. В Салехарде к 20 декабря в сети розничных магазинов «Магнит» полки с куриными яйцами оказались пустыми. Во время прямой линии с президентом России жители села Самбург Пуровского района спросили у Владимира Путина: «Как вы считаете, яйца куриные в селе Самбург от 495 до 520 рублей за 30 штук — это нормально?». Президент принес свои извинения.