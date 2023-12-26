26 декабря 2023

В Челябинске вновь зафиксировали 10-балльные пробки из-за выпавшего снега. Карта

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Снегопад, зима. Челябинск, снег, пробка, снегопад, транспорт, зима, затор, автомобиль, автотранспорт, дорога, затрудненное движение
Дорожные заторы образуются в результате сильных снегопадов, прошедших 26 декабря Фото:
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Снежная буря накрыла Челябинскую область

В Челябинске утром 27 декабря жителя продолжают стоять в пробках из-за последствий обрушившейся снежной бури. По данным сервиса «Яндекс Карты», автомобильные заторы достигли 10-ти баллов.

Транспорт стоит на самых значимых магистралях города: по Копейскому шоссе, Свердловскому тракту, на автодороге «Меридиан», улице Блюхера, проспекте Победы. На данный момент на дорожно-транспортной сети зафиксировано семь ДТП, указано на карте сервиса.

Сильный снегопад с ветром накрыл областной центр 26 декабря. Мэрия города сообщила, что за сутки выпало больше месячной нормы. Для устранения последствий был создан оперативный штаб. Из-за непогоды в городе образовывались 10-балльные пробки и в несколько раз взлетели цены на такси.

Сервис сообщает о шести ДТП в Челябинске
Сервис сообщает о шести ДТП в Челябинске

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В Челябинске утром 27 декабря жителя продолжают стоять в пробках из-за последствий обрушившейся снежной бури. По данным сервиса «Яндекс Карты», автомобильные заторы достигли 10-ти баллов. Транспорт стоит на самых значимых магистралях города: по Копейскому шоссе, Свердловскому тракту, на автодороге «Меридиан», улице Блюхера, проспекте Победы. На данный момент на дорожно-транспортной сети зафиксировано семь ДТП, указано на карте сервиса. Сильный снегопад с ветром накрыл областной центр 26 декабря. Мэрия города сообщила, что за сутки выпало больше месячной нормы. Для устранения последствий был создан оперативный штаб. Из-за непогоды в городе образовывались 10-балльные пробки и в несколько раз взлетели цены на такси.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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