В Челябинске вновь зафиксировали 10-балльные пробки из-за выпавшего снега. Карта

27 декабря 2023 в 09:55 Размер текста - 17 +

Дорожные заторы образуются в результате сильных снегопадов, прошедших 26 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Снежная буря накрыла Челябинскую область В Челябинске утром 27 декабря жителя продолжают стоять в пробках из-за последствий обрушившейся снежной бури. По данным сервиса «Яндекс Карты», автомобильные заторы достигли 10-ти баллов. Транспорт стоит на самых значимых магистралях города: по Копейскому шоссе, Свердловскому тракту, на автодороге «Меридиан», улице Блюхера, проспекте Победы. На данный момент на дорожно-транспортной сети зафиксировано семь ДТП, указано на карте сервиса. Сильный снегопад с ветром накрыл областной центр 26 декабря. Мэрия города сообщила, что за сутки выпало больше месячной нормы. Для устранения последствий был создан оперативный штаб. Из-за непогоды в городе образовывались 10-балльные пробки и в несколько раз взлетели цены на такси. Сервис сообщает о шести ДТП в Челябинске Карта: сервис «Яндекс Карты», https://yandex.ru/maps

В Челябинске утром 27 декабря жителя продолжают стоять в пробках из-за последствий обрушившейся снежной бури. По данным сервиса «Яндекс Карты», автомобильные заторы достигли 10-ти баллов. Транспорт стоит на самых значимых магистралях города: по Копейскому шоссе, Свердловскому тракту, на автодороге «Меридиан», улице Блюхера, проспекте Победы. На данный момент на дорожно-транспортной сети зафиксировано семь ДТП, указано на карте сервиса. Сильный снегопад с ветром накрыл областной центр 26 декабря. Мэрия города сообщила, что за сутки выпало больше месячной нормы. Для устранения последствий был создан оперативный штаб. Из-за непогоды в городе образовывались 10-балльные пробки и в несколько раз взлетели цены на такси.