В Челябинске утром 27 декабря жителя продолжают стоять в пробках из-за последствий обрушившейся снежной бури. По данным сервиса «Яндекс Карты», автомобильные заторы достигли 10-ти баллов.
Транспорт стоит на самых значимых магистралях города: по Копейскому шоссе, Свердловскому тракту, на автодороге «Меридиан», улице Блюхера, проспекте Победы. На данный момент на дорожно-транспортной сети зафиксировано семь ДТП, указано на карте сервиса.
Сильный снегопад с ветром накрыл областной центр 26 декабря. Мэрия города сообщила, что за сутки выпало больше месячной нормы. Для устранения последствий был создан оперативный штаб. Из-за непогоды в городе образовывались 10-балльные пробки и в несколько раз взлетели цены на такси.
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