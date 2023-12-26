26 декабря 2023

Семейная пара из ЯНАО укусила полицейских

В Лабытнанги семейная пара напала на полицейских
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Полиция. Курган, полиция, сотрудники полиции
Жители Лабытнанги напали на сотрудников правоохранительных органов Фото:

Двух жителей Лабытнанги (ЯНАО) привлекли к уголовной ответственности за нападение на полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по ЯНАО.

«В Лабытнанги семейная пара привлечена к уголовной ответственности за применение насилия к представителям власти. Следственным отделом по городу Лабытнанги возбуждены уголовные дела в отношении мужчины и его супруги. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)», — говорится в сообщении ведомства. Следствие подготавливает доказательства совершения преступления.

Ночью 18 декабря 2023 года женщина совершила ложный звонок в полицию с информацией о насилии со стороны другого человека. Сотрудники полиции задержали семейную пару, которая распивала алкогольные напитки. Однако горожане оказали сопротивление — девушка ударила ногой сотрудника правоохранительных органов, а ее супруг укусил их.

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Двух жителей Лабытнанги (ЯНАО) привлекли к уголовной ответственности за нападение на полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по ЯНАО. «В Лабытнанги семейная пара привлечена к уголовной ответственности за применение насилия к представителям власти. Следственным отделом по городу Лабытнанги возбуждены уголовные дела в отношении мужчины и его супруги. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)», — говорится в сообщении ведомства. Следствие подготавливает доказательства совершения преступления. Ночью 18 декабря 2023 года женщина совершила ложный звонок в полицию с информацией о насилии со стороны другого человека. Сотрудники полиции задержали семейную пару, которая распивала алкогольные напитки. Однако горожане оказали сопротивление — девушка ударила ногой сотрудника правоохранительных органов, а ее супруг укусил их.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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