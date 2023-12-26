Семейная пара из ЯНАО укусила полицейских

В Лабытнанги семейная пара напала на полицейских

27 декабря 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Жители Лабытнанги напали на сотрудников правоохранительных органов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Двух жителей Лабытнанги (ЯНАО) привлекли к уголовной ответственности за нападение на полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по ЯНАО. «В Лабытнанги семейная пара привлечена к уголовной ответственности за применение насилия к представителям власти. Следственным отделом по городу Лабытнанги возбуждены уголовные дела в отношении мужчины и его супруги. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)», — говорится в сообщении ведомства. Следствие подготавливает доказательства совершения преступления. Ночью 18 декабря 2023 года женщина совершила ложный звонок в полицию с информацией о насилии со стороны другого человека. Сотрудники полиции задержали семейную пару, которая распивала алкогольные напитки. Однако горожане оказали сопротивление — девушка ударила ногой сотрудника правоохранительных органов, а ее супруг укусил их.

Двух жителей Лабытнанги (ЯНАО) привлекли к уголовной ответственности за нападение на полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по ЯНАО. «В Лабытнанги семейная пара привлечена к уголовной ответственности за применение насилия к представителям власти. Следственным отделом по городу Лабытнанги возбуждены уголовные дела в отношении мужчины и его супруги. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)», — говорится в сообщении ведомства. Следствие подготавливает доказательства совершения преступления. Ночью 18 декабря 2023 года женщина совершила ложный звонок в полицию с информацией о насилии со стороны другого человека. Сотрудники полиции задержали семейную пару, которая распивала алкогольные напитки. Однако горожане оказали сопротивление — девушка ударила ногой сотрудника правоохранительных органов, а ее супруг укусил их.