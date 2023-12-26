Для жителей Тюменского района запустят новый автобус в Тюмень

Для жителей СНТ и поселков, расположенных вдоль Московского тракта в Тюменском районе, со 2 января запустят новый автобус по маршруту «Тюмень — СНТ «Москвичка». Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства области.
«В Тюменском районе 2 января открывается новый межмуниципальный маршрут регулярных перевозок №263 «Тюмень — СНТ «Москвичка». Территория вдоль Московского тракта активно застраивается, пассажиропоток растет. От жителей СНТ «Москвичка» и прилегающих коттеджных поселков и поступили предложения о запуске дополнительного прямого маршрута», — рассказали URA.RU в ГУС ТО.
Новый маршрут свяжет район с городом, при этом ранее пассажиры пользовались только проходящими маршрутами. Жителей ждут автобусы среднего класса, которые будут двигаться через остановки:
- Тюмень АВ;
- Московский тракт;
- д.Дербыши пов.;
- п. Московский пов.;
- д. Посохова пов.;
- с. Гусево пов.;
- д. Зубарева пов.;
- СНТ «Москвичка».
Отправление от автовокзала в Тюмени будет происходить в 08:00; 12:40; 20:00. От СНТ «Москвичка» — в 08:45; 13:25; 20:40.
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