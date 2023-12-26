26 декабря 2023

Для жителей Тюменского района запустят новый автобус в Тюмень

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Тюменского района получат новый маршрут до тюменского автовокзала Фото:

Для жителей СНТ и поселков, расположенных вдоль Московского тракта в Тюменском районе, со 2 января запустят новый автобус по маршруту «Тюмень — СНТ «Москвичка». Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства области.

«В Тюменском районе 2 января открывается новый межмуниципальный маршрут регулярных перевозок №263 «Тюмень — СНТ «Москвичка». Территория вдоль Московского тракта активно застраивается, пассажиропоток растет. От жителей СНТ «Москвичка» и прилегающих коттеджных поселков и поступили предложения о запуске дополнительного прямого маршрута», — рассказали URA.RU в ГУС ТО.

Новый маршрут свяжет район с городом, при этом ранее пассажиры пользовались только проходящими маршрутами. Жителей ждут автобусы среднего класса, которые будут двигаться через остановки:

  • Тюмень АВ;
  • Московский тракт;
  • д.Дербыши пов.;
  • п. Московский пов.;
  • д. Посохова пов.;
  • с. Гусево пов.;
  • д. Зубарева пов.;
  • СНТ «Москвичка».

Отправление от автовокзала в Тюмени будет происходить в 08:00; 12:40; 20:00. От СНТ «Москвичка» — в 08:45; 13:25; 20:40.

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Для жителей СНТ и поселков, расположенных вдоль Московского тракта в Тюменском районе, со 2 января запустят новый автобус по маршруту «Тюмень — СНТ «Москвичка». Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства области. «В Тюменском районе 2 января открывается новый межмуниципальный маршрут регулярных перевозок №263 «Тюмень — СНТ «Москвичка». Территория вдоль Московского тракта активно застраивается, пассажиропоток растет. От жителей СНТ «Москвичка» и прилегающих коттеджных поселков и поступили предложения о запуске дополнительного прямого маршрута», — рассказали URA.RU в ГУС ТО. Новый маршрут свяжет район с городом, при этом ранее пассажиры пользовались только проходящими маршрутами. Жителей ждут автобусы среднего класса, которые будут двигаться через остановки: Отправление от автовокзала в Тюмени будет происходить в 08:00; 12:40; 20:00. От СНТ «Москвичка» — в 08:45; 13:25; 20:40.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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