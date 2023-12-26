В Челябинске на улице Цвиллинга утром 27 декабря столкнулись трамвай и маршрутка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской ГИБДД, инцидент ненадолго сковал движение на данном участке.
«По предварительным данным, произошло столкновение трамвая №16 и маршрутной газели №49. В результате ДТП пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской госавтоинспекции.
Там отметили, что в настоящее время движение на данном участке дороги восстановлено. Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии.
Там обратились к водителям. Их попросили соблюдать правила дорожного движения, не отвлекаться на гаджеты, не нарушать скоростной режим и сохранять дистанцию между транспортными средствами. Также на дороге необходимо избегать резких маневров, обгонов и перестроений. «Будьте предельно внимательны, учитывайте погодные условия и состояние дорожного покрытия», — подытожили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.
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