В центре Челябинска столкнулись трамвай и маршрутка. Фото

27 декабря 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске на улице Цвиллинга утром 27 декабря столкнулись трамвай и маршрутка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской ГИБДД, инцидент ненадолго сковал движение на данном участке. «По предварительным данным, произошло столкновение трамвая №16 и маршрутной газели №49. В результате ДТП пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской госавтоинспекции. Там отметили, что в настоящее время движение на данном участке дороги восстановлено. Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии. Там обратились к водителям. Их попросили соблюдать правила дорожного движения, не отвлекаться на гаджеты, не нарушать скоростной режим и сохранять дистанцию между транспортными средствами. Также на дороге необходимо избегать резких маневров, обгонов и перестроений. «Будьте предельно внимательны, учитывайте погодные условия и состояние дорожного покрытия», — подытожили в пресс-службе ГИБДД Челябинска. Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинска Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинска

В Челябинске на улице Цвиллинга утром 27 декабря столкнулись трамвай и маршрутка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской ГИБДД, инцидент ненадолго сковал движение на данном участке. «По предварительным данным, произошло столкновение трамвая №16 и маршрутной газели №49. В результате ДТП пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской госавтоинспекции. Там отметили, что в настоящее время движение на данном участке дороги восстановлено. Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии. Там обратились к водителям. Их попросили соблюдать правила дорожного движения, не отвлекаться на гаджеты, не нарушать скоростной режим и сохранять дистанцию между транспортными средствами. Также на дороге необходимо избегать резких маневров, обгонов и перестроений. «Будьте предельно внимательны, учитывайте погодные условия и состояние дорожного покрытия», — подытожили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.