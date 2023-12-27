В ХМАО назвали дорогие подработки для студентов на новогодние каникулы

«Авито»: на новогодних каникулах студентов ХМАО зовут работать звукооператорами

27 декабря 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Во время каникул студенты могут подработать звукооператорами, а также готовить попкорн в кинотеатрах Фото: Александр Мамаев © URA.RU На новогодних каникулах студенты Ханты-Мансийского автономного округа могут подработать звукооператорами на игровых шоу. За один час им готовы платить тысячу рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Работы». «Студентов может заинтересовать подработка звукооператором игровых шоу, который должен не только управлять звуковым пультом, но и помогать ведущему. За один час ему готовы платить 1000 рублей», — говорится в исследовании. Другой вариант подработки студентам предлагают в кинотеатрах. Здесь им предстоит готовить попкорн, продавать газировку и снеки. «Приятным дополнением к заработку станет возможность самому смотреть кино бесплатно», — добавляют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало, какие профессии ХМАО стали самыми прибыльными в 2023 году. Среди них, например, оказались водители, которым предлагали зарплату в 300 тысяч рублей.

На новогодних каникулах студенты Ханты-Мансийского автономного округа могут подработать звукооператорами на игровых шоу. За один час им готовы платить тысячу рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Работы». «Студентов может заинтересовать подработка звукооператором игровых шоу, который должен не только управлять звуковым пультом, но и помогать ведущему. За один час ему готовы платить 1000 рублей», — говорится в исследовании. Другой вариант подработки студентам предлагают в кинотеатрах. Здесь им предстоит готовить попкорн, продавать газировку и снеки. «Приятным дополнением к заработку станет возможность самому смотреть кино бесплатно», — добавляют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало, какие профессии ХМАО стали самыми прибыльными в 2023 году. Среди них, например, оказались водители, которым предлагали зарплату в 300 тысяч рублей.