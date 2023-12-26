26 декабря 2023

В пермской школе умерла охранница

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина умерла на рабочем месте Фото:

В пермской школе №112 умерла сотрудница охраны. Женщина скончалась на рабочем месте.

«Утром 27 декабря сотрудница охраны скончалась на рабочем месте, из-за чего в образовательном учреждении работают правоохранительные органы. Детей не пустили на уроки», — пишет perm.aif.ru.

Уточняется, что детям и родителям ситуацию не объяснили. В департаменте образования города Перми сообщили, что в школе работают экстренные службы, а все занятия проходят в дистанционном режиме. С 28 декабря занятия в здании школы возобновят.

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В пермской школе №112 умерла сотрудница охраны. Женщина скончалась на рабочем месте. «Утром 27 декабря сотрудница охраны скончалась на рабочем месте, из-за чего в образовательном учреждении работают правоохранительные органы. Детей не пустили на уроки», — пишет perm.aif.ru. Уточняется, что детям и родителям ситуацию не объяснили. В департаменте образования города Перми сообщили, что в школе работают экстренные службы, а все занятия проходят в дистанционном режиме. С 28 декабря занятия в здании школы возобновят.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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