В пермской школе умерла охранница

Женщина умерла на рабочем месте
В пермской школе №112 умерла сотрудница охраны. Женщина скончалась на рабочем месте.
«Утром 27 декабря сотрудница охраны скончалась на рабочем месте, из-за чего в образовательном учреждении работают правоохранительные органы. Детей не пустили на уроки», — пишет perm.aif.ru.
Уточняется, что детям и родителям ситуацию не объяснили. В департаменте образования города Перми сообщили, что в школе работают экстренные службы, а все занятия проходят в дистанционном режиме. С 28 декабря занятия в здании школы возобновят.
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