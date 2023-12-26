Спустя примерно час после аварии опасный участок трассы перекрыли из-за гололеда
Два жителя Тюменской области погибли в смертельном ДТП на трассе Тюмень — Омск в Омутинском районе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону.
«26 декабря на трассе Тюмень — Омск в Омутинском районе Тюменской области в ДТП погибли двое тюменцев. Предварительно, водитель Kia Soul не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где иномарка столкнулась с „Газелью“», — рассказали в пресс-службе ведомства.
В аварии не выжили водитель и пассажир Kia. Им было 49 и 48 лет.
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