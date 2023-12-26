В Тюменской области перекрыты участки федеральных трасс на Омск и Новосибирск

Трассы перекрыты из-за опасной погоды
Участки федеральных трасс Р-402 (Тюмень — Омск) и Р-254 (Челябинск — Новосибирск) перекрыты для движения в Тюменской области, причиной стали опасные погодные условия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор».
«На автодороге Р-402 „Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск“ ограничено движение для грузовых и пассажирских транспортных средств в связи с опасными погодными условиями. Ориентир — с 205 по 375 км», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
Второе ограничение действует на трассе Р-254 «Иртыш», ведущей из Челябинска в Новосибирск. На ней перекрыт участок на подъезде к Ишиму (Тюменская область) — с 396 по 583 км.
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