26 декабря 2023

В Тюменской области перекрыты участки федеральных трасс на Омск и Новосибирск

© Служба новостей «URA.RU»
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Трассы перекрыты из-за опасной погоды Фото:

Участки федеральных трасс Р-402 (Тюмень — Омск) и Р-254 (Челябинск — Новосибирск) перекрыты для движения в Тюменской области, причиной стали опасные погодные условия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор».

«На автодороге Р-402 „Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск“ ограничено движение для грузовых и пассажирских транспортных средств в связи с опасными погодными условиями. Ориентир — с 205 по 375 км», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Второе ограничение действует на трассе Р-254 «Иртыш», ведущей из Челябинска в Новосибирск. На ней перекрыт участок на подъезде к Ишиму (Тюменская область) — с 396 по 583 км.

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Участки федеральных трасс Р-402 (Тюмень — Омск) и Р-254 (Челябинск — Новосибирск) перекрыты для движения в Тюменской области, причиной стали опасные погодные условия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор». «На автодороге Р-402 „Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск“ ограничено движение для грузовых и пассажирских транспортных средств в связи с опасными погодными условиями. Ориентир — с 205 по 375 км», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Второе ограничение действует на трассе Р-254 «Иртыш», ведущей из Челябинска в Новосибирск. На ней перекрыт участок на подъезде к Ишиму (Тюменская область) — с 396 по 583 км.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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