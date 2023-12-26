Стали известны причины закрытия одной из главных концертных площадок Тюмени

В Тюмени из-за проблем с пожарной безопасностью закрыли концертную площадку

27 декабря 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

Тюменский «Глав Клуб» закрыт до устранения предписаний от МЧС Фото: Александр Мамаев © URA.RU Тюменский «Глав Клуб» (он же «Байконур и «Дом Культуры») опечатан судебными приставами из-за проблем с пожарной безопасностью. Как сообщили URA.RU в администрации КТЗ «Байконур», главная причина в том, что предыдущий субарендатор вовремя не устранил предписания МЧС. «В этом помещении одновременно работают несколько субарендаторов — это „Байконур“, „Дом Культуры“ и „Глав Клуб“. В начале 2023 года один из них допустил ряд нарушений по линии МЧС и после этого пожарные потребовали их устранить. Но ответственный субарендатор вовремя этого не сделал, устраняли их за него уже после два других субарендатора. И вот итог — постановление суда и закрытие клуба до устранения всех нарушений», — рассказали URA.RU в администрации КТЗ «Байконур». На сайте организатора первое мероприятие назначено на 28 января, но предварительной продажи билетов нет. Клуб был опечатан приставами по решению суда, где истцом выступила прокуратура Тюменской области и управление МЧС региона. URA.RU направило запросы в данные органы для выяснения подробностей.

Тюменский «Глав Клуб» (он же «Байконур и «Дом Культуры») опечатан судебными приставами из-за проблем с пожарной безопасностью. Как сообщили URA.RU в администрации КТЗ «Байконур», главная причина в том, что предыдущий субарендатор вовремя не устранил предписания МЧС. «В этом помещении одновременно работают несколько субарендаторов — это „Байконур“, „Дом Культуры“ и „Глав Клуб“. В начале 2023 года один из них допустил ряд нарушений по линии МЧС и после этого пожарные потребовали их устранить. Но ответственный субарендатор вовремя этого не сделал, устраняли их за него уже после два других субарендатора. И вот итог — постановление суда и закрытие клуба до устранения всех нарушений», — рассказали URA.RU в администрации КТЗ «Байконур». На сайте организатора первое мероприятие назначено на 28 января, но предварительной продажи билетов нет. Клуб был опечатан приставами по решению суда, где истцом выступила прокуратура Тюменской области и управление МЧС региона. URA.RU направило запросы в данные органы для выяснения подробностей.