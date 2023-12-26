Федеральный министр подарит динозавра ребенку из пермского города

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников пообещал подарить игрушечного динозавра мальчику-сироте из города Кунгур (Пермский край). Исполнить желание ребенка министр решил в рамках акции «Елка желаний».
«Мальчик, Пермский край, город Кунгур, 3 года: мечтает об игрушечном динозавре. С наступающим Новым годом», — сказал Максим Решетников в эфире телеканала «Россия 24».
Уточняется, что вместе с министром экономразвития в акции примут участие другие члены правительства. Она заключается в том, что по всей стране устанавливают новогодние елки, на украшениях которой написаны желания детей-сирот, детей, оказавшихся в трудной ситуации и одаренных ребят.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.