26 декабря 2023

Федеральный министр подарит динозавра ребенку из пермского города

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание по подготовке совместного заседанию Государственного Совета РФ и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам., елка желаний
Мальчик-сирота из Кунгура мечтает получить на Новый год динозавра Фото:

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников пообещал подарить игрушечного динозавра мальчику-сироте из города Кунгур (Пермский край). Исполнить желание ребенка министр решил в рамках акции «Елка желаний».

«Мальчик, Пермский край, город Кунгур, 3 года: мечтает об игрушечном динозавре. С наступающим Новым годом», — сказал Максим Решетников в эфире телеканала «Россия 24».

Уточняется, что вместе с министром экономразвития в акции примут участие другие члены правительства. Она заключается в том, что по всей стране устанавливают новогодние елки, на украшениях которой написаны желания детей-сирот, детей, оказавшихся в трудной ситуации и одаренных ребят.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников пообещал подарить игрушечного динозавра мальчику-сироте из города Кунгур (Пермский край). Исполнить желание ребенка министр решил в рамках акции «Елка желаний». «Мальчик, Пермский край, город Кунгур, 3 года: мечтает об игрушечном динозавре. С наступающим Новым годом», — сказал Максим Решетников в эфире телеканала «Россия 24». Уточняется, что вместе с министром экономразвития в акции примут участие другие члены правительства. Она заключается в том, что по всей стране устанавливают новогодние елки, на украшениях которой написаны желания детей-сирот, детей, оказавшихся в трудной ситуации и одаренных ребят.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...