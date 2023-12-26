Воинской части Трехгорного Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера антидроны и квадрокоптеры. Об этом URA.RU сообщили 27 декабря в пресс-службе министерства общественной безопасности региона.
«Военнослужащим Трехгорного замгубернатора области Станислав Мошаров передал противодронные ружья и квадрокоптеры. В перечень вошли также портативные детекторы, тепловизионные монокуляры, бинокли и другое. Оборудование закуплено по поручению Текслера», — уточнили в пресс-службе.
Также военнослужащим передали благодарность за службу и поздравления с наступающими праздниками от губернатора. В министерстве отметили, что ведется активное взаимодействие с командованием частей. Закупается все необходимое и ремонтируются помещения.
Замгубернатора Станислав Мошаров (второй слева) по поручению Алексея Текслера передал воинской части оборудование
Фото: пресс-служба министерства общественной безопасности Челябинской области
Были переданы новейшие блокираторы дронов, квадракоптеры, портативные детекторы, тепловизионные монокуляры и бинокли
Фото: пресс-служба министерства общественной безопасности Челябинской области
Воинской части Трехгорного Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера антидроны и квадрокоптеры. Об этом URA.RU сообщили 27 декабря в пресс-службе министерства общественной безопасности региона. «Военнослужащим Трехгорного замгубернатора области Станислав Мошаров передал противодронные ружья и квадрокоптеры. В перечень вошли также портативные детекторы, тепловизионные монокуляры, бинокли и другое. Оборудование закуплено по поручению Текслера», — уточнили в пресс-службе. Также военнослужащим передали благодарность за службу и поздравления с наступающими праздниками от губернатора. В министерстве отметили, что ведется активное взаимодействие с командованием частей. Закупается все необходимое и ремонтируются помещения.