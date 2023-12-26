Воинской части челябинского города переданы антидроны и квадрокоптеры. Фото

27 декабря 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Военнослужащие Трехгорного получили новейшее оборудование от Текслера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Воинской части Трехгорного Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера антидроны и квадрокоптеры. Об этом URA.RU сообщили 27 декабря в пресс-службе министерства общественной безопасности региона. «Военнослужащим Трехгорного замгубернатора области Станислав Мошаров передал противодронные ружья и квадрокоптеры. В перечень вошли также портативные детекторы, тепловизионные монокуляры, бинокли и другое. Оборудование закуплено по поручению Текслера», — уточнили в пресс-службе. Также военнослужащим передали благодарность за службу и поздравления с наступающими праздниками от губернатора. В министерстве отметили, что ведется активное взаимодействие с командованием частей. Закупается все необходимое и ремонтируются помещения. Замгубернатора Станислав Мошаров (второй слева) по поручению Алексея Текслера передал воинской части оборудование Фото: пресс-служба министерства общественной безопасности Челябинской области Были переданы новейшие блокираторы дронов, квадракоптеры, портативные детекторы, тепловизионные монокуляры и бинокли Фото: пресс-служба министерства общественной безопасности Челябинской области

Воинской части Трехгорного Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера антидроны и квадрокоптеры. Об этом URA.RU сообщили 27 декабря в пресс-службе министерства общественной безопасности региона. «Военнослужащим Трехгорного замгубернатора области Станислав Мошаров передал противодронные ружья и квадрокоптеры. В перечень вошли также портативные детекторы, тепловизионные монокуляры, бинокли и другое. Оборудование закуплено по поручению Текслера», — уточнили в пресс-службе. Также военнослужащим передали благодарность за службу и поздравления с наступающими праздниками от губернатора. В министерстве отметили, что ведется активное взаимодействие с командованием частей. Закупается все необходимое и ремонтируются помещения.