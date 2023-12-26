26 декабря 2023

Воинской части челябинского города переданы антидроны и квадрокоптеры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Военнослужащие Трехгорного получили новейшее оборудование от Текслера Фото:

Воинской части Трехгорного Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера антидроны и квадрокоптеры. Об этом URA.RU сообщили 27 декабря в пресс-службе министерства общественной безопасности региона.

«Военнослужащим Трехгорного замгубернатора области Станислав Мошаров передал противодронные ружья и квадрокоптеры. В перечень вошли также портативные детекторы, тепловизионные монокуляры, бинокли и другое. Оборудование закуплено по поручению Текслера», — уточнили в пресс-службе.

Также военнослужащим передали благодарность за службу и поздравления с наступающими праздниками от губернатора. В министерстве отметили, что ведется активное взаимодействие с командованием частей. Закупается все необходимое и ремонтируются помещения.

Замгубернатора Станислав Мошаров (второй слева) по поручению Алексея Текслера передал воинской части оборудование
Замгубернатора Станислав Мошаров (второй слева) по поручению Алексея Текслера передал воинской части оборудование
Фото:
Были переданы новейшие блокираторы дронов, квадракоптеры, портативные детекторы, тепловизионные монокуляры и бинокли
Были переданы новейшие блокираторы дронов, квадракоптеры, портативные детекторы, тепловизионные монокуляры и бинокли
Фото:

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Воинской части Трехгорного Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера антидроны и квадрокоптеры. Об этом URA.RU сообщили 27 декабря в пресс-службе министерства общественной безопасности региона. «Военнослужащим Трехгорного замгубернатора области Станислав Мошаров передал противодронные ружья и квадрокоптеры. В перечень вошли также портативные детекторы, тепловизионные монокуляры, бинокли и другое. Оборудование закуплено по поручению Текслера», — уточнили в пресс-службе. Также военнослужащим передали благодарность за службу и поздравления с наступающими праздниками от губернатора. В министерстве отметили, что ведется активное взаимодействие с командованием частей. Закупается все необходимое и ремонтируются помещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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