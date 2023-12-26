Пермский врач составила список «убийц с новогоднего стола»

Доктор Корягина: на новогоднем столе не должно быть майонезных салатов

27 декабря 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

Угощения должны быть не только вкусными, но и полезными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Любимые россиянами новогодние блюда могут быть опасными для здоровья. Главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина рекомендует исключить ряд продуктов из праздничного меню. Их она назвала убийцами с новогоднего стола. «Убийцы с новогоднего стола — это майонезные салаты с большим количеством ингредиентов. Ваше любимое оливье и селедка под шубой содержат большое количество жиров и холестерина, что приводит не только к набору лишнего веса, но также к инсульту и инфаркту. Шпроты содержат много соли, также в них могут быть ртуть и тяжелые металлы. Это медленно, но верно убивает ваш ЖКТ, почки и нервную систему», — пишет доктор медицинских наук в соцсетях. Кроме этого, Корягина советует отказаться от мяса и курицы под сыром и майонезом. В этих блюдах много канцерогенных веществ. При этом доктор предлагает несколько правил, которые помогут не омрачить праздничное застолье: Большую часть угощений должны составлять свежие овощи и фрукты

Заправляйте салаты оливковым или подсолнечным маслом

Откажитесь от сладостей и выпечки

На горячее выбирайте запеченную курицу, рыбу, индейку без майонеза и сыра

Старайтесь съесть основную еду до 21:00 Ранее URA.RU рассказывало, что россияне перед Новым годом активно закупают картофель, курицу, морковь и майонез. Шпроты оказались популярны у жителей Приволжского федерального округа, а также Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Любимые россиянами новогодние блюда могут быть опасными для здоровья. Главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина рекомендует исключить ряд продуктов из праздничного меню. Их она назвала убийцами с новогоднего стола. «Убийцы с новогоднего стола — это майонезные салаты с большим количеством ингредиентов. Ваше любимое оливье и селедка под шубой содержат большое количество жиров и холестерина, что приводит не только к набору лишнего веса, но также к инсульту и инфаркту. Шпроты содержат много соли, также в них могут быть ртуть и тяжелые металлы. Это медленно, но верно убивает ваш ЖКТ, почки и нервную систему», — пишет доктор медицинских наук в соцсетях. Кроме этого, Корягина советует отказаться от мяса и курицы под сыром и майонезом. В этих блюдах много канцерогенных веществ. При этом доктор предлагает несколько правил, которые помогут не омрачить праздничное застолье: Ранее URA.RU рассказывало, что россияне перед Новым годом активно закупают картофель, курицу, морковь и майонез. Шпроты оказались популярны у жителей Приволжского федерального округа, а также Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.