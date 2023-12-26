Пермский врач составила список «убийц с новогоднего стола»

Любимые россиянами новогодние блюда могут быть опасными для здоровья. Главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина рекомендует исключить ряд продуктов из праздничного меню. Их она назвала убийцами с новогоднего стола.
«Убийцы с новогоднего стола — это майонезные салаты с большим количеством ингредиентов. Ваше любимое оливье и селедка под шубой содержат большое количество жиров и холестерина, что приводит не только к набору лишнего веса, но также к инсульту и инфаркту. Шпроты содержат много соли, также в них могут быть ртуть и тяжелые металлы. Это медленно, но верно убивает ваш ЖКТ, почки и нервную систему», — пишет доктор медицинских наук в соцсетях. Кроме этого, Корягина советует отказаться от мяса и курицы под сыром и майонезом. В этих блюдах много канцерогенных веществ.
При этом доктор предлагает несколько правил, которые помогут не омрачить праздничное застолье:
- Большую часть угощений должны составлять свежие овощи и фрукты
- Заправляйте салаты оливковым или подсолнечным маслом
- Откажитесь от сладостей и выпечки
- На горячее выбирайте запеченную курицу, рыбу, индейку без майонеза и сыра
- Старайтесь съесть основную еду до 21:00
Ранее URA.RU рассказывало, что россияне перед Новым годом активно закупают картофель, курицу, морковь и майонез. Шпроты оказались популярны у жителей Приволжского федерального округа, а также Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
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