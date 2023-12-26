26 декабря 2023

Пермский врач составила список «убийц с новогоднего стола»

Доктор Корягина: на новогоднем столе не должно быть майонезных салатов
© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование дня рождения Дома журналистов. Екатеринбург, накрытый стол, банкет, застолье, пища, еда, праздник
Угощения должны быть не только вкусными, но и полезными Фото:

Любимые россиянами новогодние блюда могут быть опасными для здоровья. Главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина рекомендует исключить ряд продуктов из праздничного меню. Их она назвала убийцами с новогоднего стола.

«Убийцы с новогоднего стола — это майонезные салаты с большим количеством ингредиентов. Ваше любимое оливье и селедка под шубой содержат большое количество жиров и холестерина, что приводит не только к набору лишнего веса, но также к инсульту и инфаркту. Шпроты содержат много соли, также в них могут быть ртуть и тяжелые металлы. Это медленно, но верно убивает ваш ЖКТ, почки и нервную систему», — пишет доктор медицинских наук в соцсетях. Кроме этого, Корягина советует отказаться от мяса и курицы под сыром и майонезом. В этих блюдах много канцерогенных веществ.

При этом доктор предлагает несколько правил, которые помогут не омрачить праздничное застолье:

  • Большую часть угощений должны составлять свежие овощи и фрукты
  • Заправляйте салаты оливковым или подсолнечным маслом
  • Откажитесь от сладостей и выпечки
  • На горячее выбирайте запеченную курицу, рыбу, индейку без майонеза и сыра
  • Старайтесь съесть основную еду до 21:00

Ранее URA.RU рассказывало, что россияне перед Новым годом активно закупают картофель, курицу, морковь и майонез. Шпроты оказались популярны у жителей Приволжского федерального округа, а также Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

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Любимые россиянами новогодние блюда могут быть опасными для здоровья. Главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина рекомендует исключить ряд продуктов из праздничного меню. Их она назвала убийцами с новогоднего стола. «Убийцы с новогоднего стола — это майонезные салаты с большим количеством ингредиентов. Ваше любимое оливье и селедка под шубой содержат большое количество жиров и холестерина, что приводит не только к набору лишнего веса, но также к инсульту и инфаркту. Шпроты содержат много соли, также в них могут быть ртуть и тяжелые металлы. Это медленно, но верно убивает ваш ЖКТ, почки и нервную систему», — пишет доктор медицинских наук в соцсетях. Кроме этого, Корягина советует отказаться от мяса и курицы под сыром и майонезом. В этих блюдах много канцерогенных веществ. При этом доктор предлагает несколько правил, которые помогут не омрачить праздничное застолье: Ранее URA.RU рассказывало, что россияне перед Новым годом активно закупают картофель, курицу, морковь и майонез. Шпроты оказались популярны у жителей Приволжского федерального округа, а также Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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