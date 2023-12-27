Пермский минздрав опубликовал график работы поликлиник в праздники

Пермские дежурные врачи будут работать с 3 по 6 января

27 декабря 2023 в 14:33 Размер текста - 17 +

В поликлиниках будут работать дежурные врачи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министерство здравоохранения Пермского края опубликовало на своем сайте график работы поликлиник региона в праздники. Дежурные врачи будут вести прием в медучреждениях 30 декабря и с 3 по 6 января. «30 декабря, 3, 4, 5 и 6 января в поликлиниках прием будут вести дежурные участковые врачи-терапевты, педиатры, акушеры гинекологи и другие врачи-специалисты», — говорится на сайте. В эти даты продолжится диспенсеризация взрослого населения. Служба неотложной помощи поликлиник будет работать ежедневно с 8:00 до 00:00. Также врачи будут ежедневно проводить ПЦР-тестирование на COVID-19, грипп и ОРВИ, наблюдать за больными и выдавать лекарства. Помимо этого, напомнили в ведомстве, в будни прием будут проводить дежурные врачи-стоматологи. Работа скорой помощи, службы медицины катастроф, санитарной авиации в праздники будет усилена.

Министерство здравоохранения Пермского края опубликовало на своем сайте график работы поликлиник региона в праздники. Дежурные врачи будут вести прием в медучреждениях 30 декабря и с 3 по 6 января. «30 декабря, 3, 4, 5 и 6 января в поликлиниках прием будут вести дежурные участковые врачи-терапевты, педиатры, акушеры гинекологи и другие врачи-специалисты», — говорится на сайте. В эти даты продолжится диспенсеризация взрослого населения. Служба неотложной помощи поликлиник будет работать ежедневно с 8:00 до 00:00. Также врачи будут ежедневно проводить ПЦР-тестирование на COVID-19, грипп и ОРВИ, наблюдать за больными и выдавать лекарства. Помимо этого, напомнили в ведомстве, в будни прием будут проводить дежурные врачи-стоматологи. Работа скорой помощи, службы медицины катастроф, санитарной авиации в праздники будет усилена.