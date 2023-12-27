Пермский минздрав опубликовал график работы поликлиник в праздники

Пермские дежурные врачи будут работать с 3 по 6 января
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Онкологический диспансер. Курган, поликлиника, онкологический диспансер, областной онкологический диспансер
В поликлиниках будут работать дежурные врачи Фото:

Министерство здравоохранения Пермского края опубликовало на своем сайте график работы поликлиник региона в праздники. Дежурные врачи будут вести прием в медучреждениях 30 декабря и с 3 по 6 января.

«30 декабря, 3, 4, 5 и 6 января в поликлиниках прием будут вести дежурные участковые врачи-терапевты, педиатры, акушеры гинекологи и другие врачи-специалисты», — говорится на сайте. В эти даты продолжится диспенсеризация взрослого населения.

Служба неотложной помощи поликлиник будет работать ежедневно с 8:00 до 00:00. Также врачи будут ежедневно проводить ПЦР-тестирование на COVID-19, грипп и ОРВИ, наблюдать за больными и выдавать лекарства. Помимо этого, напомнили в ведомстве, в будни прием будут проводить дежурные врачи-стоматологи. Работа скорой помощи, службы медицины катастроф, санитарной авиации в праздники будет усилена.

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Министерство здравоохранения Пермского края опубликовало на своем сайте график работы поликлиник региона в праздники. Дежурные врачи будут вести прием в медучреждениях 30 декабря и с 3 по 6 января. «30 декабря, 3, 4, 5 и 6 января в поликлиниках прием будут вести дежурные участковые врачи-терапевты, педиатры, акушеры гинекологи и другие врачи-специалисты», — говорится на сайте. В эти даты продолжится диспенсеризация взрослого населения. Служба неотложной помощи поликлиник будет работать ежедневно с 8:00 до 00:00. Также врачи будут ежедневно проводить ПЦР-тестирование на COVID-19, грипп и ОРВИ, наблюдать за больными и выдавать лекарства. Помимо этого, напомнили в ведомстве, в будни прием будут проводить дежурные врачи-стоматологи. Работа скорой помощи, службы медицины катастроф, санитарной авиации в праздники будет усилена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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