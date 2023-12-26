В парке Златоуста скульптуры детей и животных одели в теплую одежду. Фото

27 декабря 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

Зимняя одежда придала парку Златоуста новый колорит Фото: URA.RU © URA.RU В Бажовском парке Златоуста (Челябинская область) скульптуры читающих детей и животных рядом с ними одели в теплые одежды. Как URA.RU рассказала администратор туробъекта Надежда Бутенко, шерстяные вещи сотрудники вяжут весь декабрь. «Скульптуры читающих детей, которые в летних платьях, одели в теплую одежду. Пальто достались и животным — собачкам. Вязанием занимались восемь сотрудников. Работа продолжается», — пояснила URA.RU Бутенко. Средства на пряжу выделила администрация парка. Подобрали яркие расцветки, чтобы скрасить ими вид зимнего парка. Идею оценили посетители новогодней выставки, которая открылась здесь же в башне-колокольне. Участники открытия экспозиции хордовой вышивки Людмилы Сашко и ватных елочных игрушек Анны Горб стали первыми посетителями парка, кто оценил задумку. В будущем свою одежду сошьют для деревьев: как скульптуры широкого дуба, так и натуральных растений. Одежду для скульптурных персонажей вязали весь декабрь Фото: пресс-служба мэрии Златоуста В теплые вещи одели детей в летних платьях Фото: пресс-служба мэрии Златоуста Своя доля тепла досталась даже собаке Фото: пресс-служба мэрии Златоуста В январе у скульптур появится еще больше зимней одежды Фото: пресс-служба мэрии Златоуста

В Бажовском парке Златоуста (Челябинская область) скульптуры читающих детей и животных рядом с ними одели в теплые одежды. Как URA.RU рассказала администратор туробъекта Надежда Бутенко, шерстяные вещи сотрудники вяжут весь декабрь. «Скульптуры читающих детей, которые в летних платьях, одели в теплую одежду. Пальто достались и животным — собачкам. Вязанием занимались восемь сотрудников. Работа продолжается», — пояснила URA.RU Бутенко. Средства на пряжу выделила администрация парка. Подобрали яркие расцветки, чтобы скрасить ими вид зимнего парка. Идею оценили посетители новогодней выставки, которая открылась здесь же в башне-колокольне. Участники открытия экспозиции хордовой вышивки Людмилы Сашко и ватных елочных игрушек Анны Горб стали первыми посетителями парка, кто оценил задумку. В будущем свою одежду сошьют для деревьев: как скульптуры широкого дуба, так и натуральных растений.