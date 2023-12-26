В Бажовском парке Златоуста (Челябинская область) скульптуры читающих детей и животных рядом с ними одели в теплые одежды. Как URA.RU рассказала администратор туробъекта Надежда Бутенко, шерстяные вещи сотрудники вяжут весь декабрь.
«Скульптуры читающих детей, которые в летних платьях, одели в теплую одежду. Пальто достались и животным — собачкам. Вязанием занимались восемь сотрудников. Работа продолжается», — пояснила URA.RU Бутенко.
Средства на пряжу выделила администрация парка. Подобрали яркие расцветки, чтобы скрасить ими вид зимнего парка. Идею оценили посетители новогодней выставки, которая открылась здесь же в башне-колокольне. Участники открытия экспозиции хордовой вышивки Людмилы Сашко и ватных елочных игрушек Анны Горб стали первыми посетителями парка, кто оценил задумку. В будущем свою одежду сошьют для деревьев: как скульптуры широкого дуба, так и натуральных растений.
Одежду для скульптурных персонажей вязали весь декабрь
Фото: пресс-служба мэрии Златоуста
В теплые вещи одели детей в летних платьях
Фото: пресс-служба мэрии Златоуста
Своя доля тепла досталась даже собаке
Фото: пресс-служба мэрии Златоуста
В январе у скульптур появится еще больше зимней одежды
В Бажовском парке Златоуста (Челябинская область) скульптуры читающих детей и животных рядом с ними одели в теплые одежды. Как URA.RU рассказала администратор туробъекта Надежда Бутенко, шерстяные вещи сотрудники вяжут весь декабрь. «Скульптуры читающих детей, которые в летних платьях, одели в теплую одежду. Пальто достались и животным — собачкам. Вязанием занимались восемь сотрудников. Работа продолжается», — пояснила URA.RU Бутенко. Средства на пряжу выделила администрация парка. Подобрали яркие расцветки, чтобы скрасить ими вид зимнего парка. Идею оценили посетители новогодней выставки, которая открылась здесь же в башне-колокольне. Участники открытия экспозиции хордовой вышивки Людмилы Сашко и ватных елочных игрушек Анны Горб стали первыми посетителями парка, кто оценил задумку. В будущем свою одежду сошьют для деревьев: как скульптуры широкого дуба, так и натуральных растений.