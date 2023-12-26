26 декабря 2023

В парке Златоуста скульптуры детей и животных одели в теплую одежду. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимняя одежда придала парку Златоуста новый колорит Фото:

В Бажовском парке Златоуста (Челябинская область) скульптуры читающих детей и животных рядом с ними одели в теплые одежды. Как URA.RU рассказала администратор туробъекта Надежда Бутенко, шерстяные вещи сотрудники вяжут весь декабрь.

«Скульптуры читающих детей, которые в летних платьях, одели в теплую одежду. Пальто достались и животным — собачкам. Вязанием занимались восемь сотрудников. Работа продолжается», — пояснила URA.RU Бутенко.

Средства на пряжу выделила администрация парка. Подобрали яркие расцветки, чтобы скрасить ими вид зимнего парка. Идею оценили посетители новогодней выставки, которая открылась здесь же в башне-колокольне. Участники открытия экспозиции хордовой вышивки Людмилы Сашко и ватных елочных игрушек Анны Горб стали первыми посетителями парка, кто оценил задумку. В будущем свою одежду сошьют для деревьев: как скульптуры широкого дуба, так и натуральных растений.

Одежду для скульптурных персонажей вязали весь декабрь
Одежду для скульптурных персонажей вязали весь декабрь
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В теплые вещи одели детей в летних платьях
В теплые вещи одели детей в летних платьях
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Своя доля тепла досталась даже собаке
Своя доля тепла досталась даже собаке
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В январе у скульптур появится еще больше зимней одежды
В январе у скульптур появится еще больше зимней одежды
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В Бажовском парке Златоуста (Челябинская область) скульптуры читающих детей и животных рядом с ними одели в теплые одежды. Как URA.RU рассказала администратор туробъекта Надежда Бутенко, шерстяные вещи сотрудники вяжут весь декабрь. «Скульптуры читающих детей, которые в летних платьях, одели в теплую одежду. Пальто достались и животным — собачкам. Вязанием занимались восемь сотрудников. Работа продолжается», — пояснила URA.RU Бутенко. Средства на пряжу выделила администрация парка. Подобрали яркие расцветки, чтобы скрасить ими вид зимнего парка. Идею оценили посетители новогодней выставки, которая открылась здесь же в башне-колокольне. Участники открытия экспозиции хордовой вышивки Людмилы Сашко и ватных елочных игрушек Анны Горб стали первыми посетителями парка, кто оценил задумку. В будущем свою одежду сошьют для деревьев: как скульптуры широкого дуба, так и натуральных растений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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