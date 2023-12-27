К погорельцам из Смолино приехал федеральный канал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Съемочная группа федерального канала РЕН ТВ (входит в объединенный холдинг с «Известия») приехала в Курган, чтобы снять сюжет про проблемы погорельцев из микрорайона Смолино. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на встрече с местными жителями.

«В микрорайон Смолино приехала съемочная группа РЕН ТВ. На съемку собрались более десятка человек. Пострадавшие в пожарах, жаловались федеральному каналу на то, что по они получили недостаточные суммы за потерянное жилье», — передает корреспондент URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что в мае в масштабных пожарах в микрорайоне Смолино огнем было уничтожено 205 из 215 дач и домов. В результате происшествия погибло 11 человек. Большая часть погорельцев,которые были официально зарегистрированное жилье и прописку, получили сертификаты и переехали в новые дома и квартиры. При этом некоторые жители микрорайоне остались недовольны компенсациями обращались в суды.