Федеральный канал РЕН ТВ приехал снимать курганских погорельцев в Смолино. Видео

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Смолино. Курган , погорельцы, смолино, рен тв, рен тв известия
К погорельцам из Смолино приехал федеральный канал Фото:
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Съемочная группа федерального канала РЕН ТВ (входит в объединенный холдинг с «Известия») приехала в Курган, чтобы снять сюжет про проблемы погорельцев из микрорайона Смолино. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на встрече с местными жителями.

«В микрорайон Смолино приехала съемочная группа РЕН ТВ. На съемку собрались более десятка человек. Пострадавшие в пожарах, жаловались федеральному каналу на то, что по они получили недостаточные суммы за потерянное жилье», — передает корреспондент URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что в мае в масштабных пожарах в микрорайоне Смолино огнем было уничтожено 205 из 215 дач и домов. В результате происшествия погибло 11 человек. Большая часть погорельцев,которые были официально зарегистрированное жилье и прописку, получили сертификаты и переехали в новые дома и квартиры. При этом некоторые жители микрорайоне остались недовольны компенсациями обращались в суды.

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Съемочная группа федерального канала РЕН ТВ (входит в объединенный холдинг с «Известия») приехала в Курган, чтобы снять сюжет про проблемы погорельцев из микрорайона Смолино. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на встрече с местными жителями. «В микрорайон Смолино приехала съемочная группа РЕН ТВ. На съемку собрались более десятка человек. Пострадавшие в пожарах, жаловались федеральному каналу на то, что по они получили недостаточные суммы за потерянное жилье», — передает корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU писало, что в мае в масштабных пожарах в микрорайоне Смолино огнем было уничтожено 205 из 215 дач и домов. В результате происшествия погибло 11 человек. Большая часть погорельцев,которые были официально зарегистрированное жилье и прописку, получили сертификаты и переехали в новые дома и квартиры. При этом некоторые жители микрорайоне остались недовольны компенсациями обращались в суды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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