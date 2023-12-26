В ЯНАО участники боевых действий получили льготу на покупку жилья. Инфографика

27 декабря 2023 в 16:24 Размер текста - 17 +

Ветераны СВО и локальных конфликтов из ЯНАО получат 500 тысяч рублей на покупку жилья Фото: Александр Елизаров © URA.RU В ЯНАО с 1 января 2024 года участники специальной военной операции и ветераны локальных конфликтов будут получать социальную выплату в размере пятиста тысяч рублей, предназначенную для улучшения жилищных условий. Постановление подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. «С 1 января следующего года на Ямале начинает действовать новая мера поддержки для участников специальной военной операции, их семей и ветеранов боевых действий. Меру поддержки в ходе прямой линии анонсировал губернатор округа Дмитрий Артюхов», — прокомментировала пресс-служба правительства ЯНАО документ, опубликованный на официальном сайте. Из текста Постановления следует, что право на получение социальной выплаты имеют лица, постоянно проживающие на территории Ямала из числа мобилизованных на военную службу для участия в специальной военной операции, а также добровольно заключивших контракт, в том числе проходившие службу в подразделениях «БАРС». Выплата положена сотрудникам органов исполнительной власти, госорганов, сотрудникам МВД, принимающим участие в СВО, а также ветеранам боевых действий, получившие этот статус на основании «Закона о ветеранах» и постоянно проживающим на Ямале. В случае гибели военнослужащего на меры поддержки могут претендовать его близкие родственники. В городах Ямала можно приобрести жилье только на первичном рынке недвижимости. На вторичном рынке жилье можно покупать в сельских поселениях и поселках городского типа. Также, средства сертификата можно направить в счет погашения имеющегося ипотечного кредита.



Дополнительную меру поддержки для участников боевых действий Артюхов анонсировал в ходе «Прямой линии», прошедшей 10 декабря. Постановление подписано губернатором ЯНАО 26 декабря. Участники новой меры поддержки Фото: пресс-служба правительства ЯНАО — https://yanao.ru/dokumenty/107432/ Куда можно направить денежную выплату Фото: пресс-служба правительства ЯНАО — https://yanao.ru/dokumenty/107432/ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ЯНАО с 1 января 2024 года участники специальной военной операции и ветераны локальных конфликтов будут получать социальную выплату в размере пятиста тысяч рублей, предназначенную для улучшения жилищных условий. Постановление подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. «С 1 января следующего года на Ямале начинает действовать новая мера поддержки для участников специальной военной операции, их семей и ветеранов боевых действий. Меру поддержки в ходе прямой линии анонсировал губернатор округа Дмитрий Артюхов», — прокомментировала пресс-служба правительства ЯНАО документ, опубликованный на официальном сайте. Из текста Постановления следует, что право на получение социальной выплаты имеют лица, постоянно проживающие на территории Ямала из числа мобилизованных на военную службу для участия в специальной военной операции, а также добровольно заключивших контракт, в том числе проходившие службу в подразделениях «БАРС». Выплата положена сотрудникам органов исполнительной власти, госорганов, сотрудникам МВД, принимающим участие в СВО, а также ветеранам боевых действий, получившие этот статус на основании «Закона о ветеранах» и постоянно проживающим на Ямале. В случае гибели военнослужащего на меры поддержки могут претендовать его близкие родственники. В городах Ямала можно приобрести жилье только на первичном рынке недвижимости. На вторичном рынке жилье можно покупать в сельских поселениях и поселках городского типа. Также, средства сертификата можно направить в счет погашения имеющегося ипотечного кредита. Дополнительную меру поддержки для участников боевых действий Артюхов анонсировал в ходе «Прямой линии», прошедшей 10 декабря. Постановление подписано губернатором ЯНАО 26 декабря.