Спрос на покупку вторички в Кургане упал, вопреки новогодней традиции

В Кургане спрос на покупку вторичной недвижимости снизился. Об этом URA.RU сообщили специалисты по недвижимости разных агентств города. Ранее риелторы отмечали, что обычно спрос в предпраздничный период высокий.
«Продажи вторичного жилья встали. Звонков нет, хотя традиционно перед новогодними праздниками люди стремятся уже оформить покупку, чтобы встретить Новый год в новом жилье», — сообщила риелтор агентства недвижимости «Полезные люди» Елена Безгодова.
Также, информацию о падении спроса поделился специалист-риелтор агентства недвижимости «Наш городок». По его словам, ближе к Новому году интересоваться покупкой жилья стало гораздо меньше людей.
По данным сервиса «Сбериндекс», за год предложений вторичной недвижимости к покупке по всей Курганской области сократилось почти на 25%. К ноябрю предложений насчитывалось порядка 1 948. В декабре 2022 года количество объявлений, по данным «Сбериндекс», составляло 2 598.
Ранее URA.RU писало, что предложений покупки вторички в Курганской области стало меньше на 700 штук за три месяца. По мнению специалистов, некоторые курганцы передумали продавать недвижимость.
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