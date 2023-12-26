Спрос на покупку вторички в Кургане упал, вопреки новогодней традиции

27 декабря 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Количество предложений по вторичному жилью в Курганской области сократилось на 25% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане спрос на покупку вторичной недвижимости снизился. Об этом URA.RU сообщили специалисты по недвижимости разных агентств города. Ранее риелторы отмечали, что обычно спрос в предпраздничный период высокий. «Продажи вторичного жилья встали. Звонков нет, хотя традиционно перед новогодними праздниками люди стремятся уже оформить покупку, чтобы встретить Новый год в новом жилье», — сообщила риелтор агентства недвижимости «Полезные люди» Елена Безгодова. Также, информацию о падении спроса поделился специалист-риелтор агентства недвижимости «Наш городок». По его словам, ближе к Новому году интересоваться покупкой жилья стало гораздо меньше людей. По данным сервиса «Сбериндекс», за год предложений вторичной недвижимости к покупке по всей Курганской области сократилось почти на 25%. К ноябрю предложений насчитывалось порядка 1 948. В декабре 2022 года количество объявлений, по данным «Сбериндекс», составляло 2 598. Ранее URA.RU писало, что предложений покупки вторички в Курганской области стало меньше на 700 штук за три месяца. По мнению специалистов, некоторые курганцы передумали продавать недвижимость.

В Кургане спрос на покупку вторичной недвижимости снизился. Об этом URA.RU сообщили специалисты по недвижимости разных агентств города. Ранее риелторы отмечали, что обычно спрос в предпраздничный период высокий. «Продажи вторичного жилья встали. Звонков нет, хотя традиционно перед новогодними праздниками люди стремятся уже оформить покупку, чтобы встретить Новый год в новом жилье», — сообщила риелтор агентства недвижимости «Полезные люди» Елена Безгодова. Также, информацию о падении спроса поделился специалист-риелтор агентства недвижимости «Наш городок». По его словам, ближе к Новому году интересоваться покупкой жилья стало гораздо меньше людей. По данным сервиса «Сбериндекс», за год предложений вторичной недвижимости к покупке по всей Курганской области сократилось почти на 25%. К ноябрю предложений насчитывалось порядка 1 948. В декабре 2022 года количество объявлений, по данным «Сбериндекс», составляло 2 598. Ранее URA.RU писало, что предложений покупки вторички в Курганской области стало меньше на 700 штук за три месяца. По мнению специалистов, некоторые курганцы передумали продавать недвижимость.