26 декабря 2023

Спрос на покупку вторички в Кургане упал, вопреки новогодней традиции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коттеджный посёлок. Курган , многоэтажка, окна, недвижимость, ипотека, жилой дом, остекление, квартиры
Количество предложений по вторичному жилью в Курганской области сократилось на 25% Фото:

В Кургане спрос на покупку вторичной недвижимости снизился. Об этом URA.RU сообщили специалисты по недвижимости разных агентств города. Ранее риелторы отмечали, что обычно спрос в предпраздничный период высокий.

«Продажи вторичного жилья встали. Звонков нет, хотя традиционно перед новогодними праздниками люди стремятся уже оформить покупку, чтобы встретить Новый год в новом жилье», — сообщила риелтор агентства недвижимости «Полезные люди» Елена Безгодова.

Также, информацию о падении спроса поделился специалист-риелтор агентства недвижимости «Наш городок». По его словам, ближе к Новому году интересоваться покупкой жилья стало гораздо меньше людей.

По данным сервиса «Сбериндекс», за год предложений вторичной недвижимости к покупке по всей Курганской области сократилось почти на 25%. К ноябрю предложений насчитывалось порядка 1 948. В декабре 2022 года количество объявлений, по данным «Сбериндекс», составляло 2 598.

Ранее URA.RU писало, что предложений покупки вторички в Курганской области стало меньше на 700 штук за три месяца. По мнению специалистов, некоторые курганцы передумали продавать недвижимость.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане спрос на покупку вторичной недвижимости снизился. Об этом URA.RU сообщили специалисты по недвижимости разных агентств города. Ранее риелторы отмечали, что обычно спрос в предпраздничный период высокий. «Продажи вторичного жилья встали. Звонков нет, хотя традиционно перед новогодними праздниками люди стремятся уже оформить покупку, чтобы встретить Новый год в новом жилье», — сообщила риелтор агентства недвижимости «Полезные люди» Елена Безгодова. Также, информацию о падении спроса поделился специалист-риелтор агентства недвижимости «Наш городок». По его словам, ближе к Новому году интересоваться покупкой жилья стало гораздо меньше людей. По данным сервиса «Сбериндекс», за год предложений вторичной недвижимости к покупке по всей Курганской области сократилось почти на 25%. К ноябрю предложений насчитывалось порядка 1 948. В декабре 2022 года количество объявлений, по данным «Сбериндекс», составляло 2 598. Ранее URA.RU писало, что предложений покупки вторички в Курганской области стало меньше на 700 штук за три месяца. По мнению специалистов, некоторые курганцы передумали продавать недвижимость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...