Курганцы передумали продавать сотни квартир

Число объявлений о продаже квартир сократилось почти на 700 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области с августа 2022 года количество объявлений о продаже квартир на вторичном рынке недвижимости сократилось почти на 700. Данная информация размещена на сайте Сбериндекс. По мнению некоторых участников местного рынка недвижимости, хозяева квартир передумали продавать эту недвижимость.

«Предложения вторичной недвижимости. Август 2022 г.: 3 287. Декабрь 2022 г.: 2 598», — указано на сайте. «Такое количество точно не связано с продажами, но у нас не такое большое количество клиентов снимали объекты с продажи. Наверно у этих людей нет понимания, что можно купить за эти деньги», — рассказала URA.RU руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Интегра Риэлт» Алла Медведева.

Президент Гильдии риелторов Курганской области Денис Козлов рассказал URA.RU, что снятие объявления может быть связано либо с тем, что человек продал недвижимость, либо передумал, однако сложно сказать наверняка причину сокращения такого большого числа объявлений. Козлов добавил, что перед новогодними праздниками был традиционно повышенный спрос на покупку жилья.

Ранее в Курганской области за месяц на 216 единиц снизилось количество активных объявлений о продаже недвижимости. Из них 120 касались вторичной недвижимости.