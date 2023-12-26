Куда чаще всего тюменцы летали отдыхать в 2023 году

Турагент Завьялова: чаще всего тюменцы в 2023 году летали в Таиланд

27 декабря 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Самой популярной страной для отдыха тюменцы выбрали Таиланд Фото: Алена Полозова © URA.RU Чаще всего тюменцы в уходящем году летали на отдых в Таиланд. Об этом URA.RU сообщила управляющая туристической компанией «Награда за труд» Светлана Завьялова. «Среди туристов из Тюмени больше всего за год было востребовано направление Таиланда. Стоимость туров туда начинается от 150 тысяч рублей. Такая популярность объясняется относительно недорогой стоимостью и наличием прямых рейсов из Тюмени», — рассказала Светлана Завьялова. Второй по популярности страной среди горожан считаются Арабские Эмираты. Отдых там чуть дороже, чем в Таиланде, но лететь туда придется из Екатеринбурга. На третьем месте оказалась Турция. По словам Светланы Завьяловой, спрос в этом году, по сравнению с прошлыми периодами, заметно спал. «В этом году Турция значительно подорожала, и многие, кто раньше летал туда по бюджетной путевке, выбрали Сочи или Таиланд», — добавляет собеседница агентства.

Чаще всего тюменцы в уходящем году летали на отдых в Таиланд. Об этом URA.RU сообщила управляющая туристической компанией «Награда за труд» Светлана Завьялова. «Среди туристов из Тюмени больше всего за год было востребовано направление Таиланда. Стоимость туров туда начинается от 150 тысяч рублей. Такая популярность объясняется относительно недорогой стоимостью и наличием прямых рейсов из Тюмени», — рассказала Светлана Завьялова. Второй по популярности страной среди горожан считаются Арабские Эмираты. Отдых там чуть дороже, чем в Таиланде, но лететь туда придется из Екатеринбурга. На третьем месте оказалась Турция. По словам Светланы Завьяловой, спрос в этом году, по сравнению с прошлыми периодами, заметно спал. «В этом году Турция значительно подорожала, и многие, кто раньше летал туда по бюджетной путевке, выбрали Сочи или Таиланд», — добавляет собеседница агентства.