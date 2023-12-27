Блогера-трансгендера Хилми Форкса приговорили к трем годам за изготовление порно

Блогеру-трансгендеру Хилми Форксу вынесли приговор за изготовление и оборот порнографии. За это ему назначили три года колонии.
«Суд признал 29-летнего Олейника Хильми виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы», — сообщили в telegram-канале прокуратуры Москвы. Отмечается, что блогера признали виновным по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографии в Интернете.
Блогеру-трансгендеру Хилми Форксу вынесли приговор за изготовление и оборот порнографии. За это ему назначили три года колонии. «Суд признал 29-летнего Олейника Хильми виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы», — сообщили в telegram-канале прокуратуры Москвы. Отмечается, что блогера признали виновным по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографии в Интернете.