Блогера-трансгендера Хилми Форкса приговорили к трем годам за изготовление порно

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, обвинение, преступление, правосудие, суд
Блогера осудили за изготовление порнографии Фото:

Блогеру-трансгендеру Хилми Форксу вынесли приговор за изготовление и оборот порнографии. За это ему назначили три года колонии.

«Суд признал 29-летнего Олейника Хильми виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы», — сообщили в telegram-канале прокуратуры Москвы. Отмечается, что блогера признали виновным по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографии в Интернете.

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Блогеру-трансгендеру Хилми Форксу вынесли приговор за изготовление и оборот порнографии. За это ему назначили три года колонии. «Суд признал 29-летнего Олейника Хильми виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы», — сообщили в telegram-канале прокуратуры Москвы. Отмечается, что блогера признали виновным по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографии в Интернете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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