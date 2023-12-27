Мэрия готова закрыть Екатеринбург для фур на фоне снежного коллапса

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Росавтодор подарил десять комплектов цепей противоскольжения дальнобойщикам. Челябинск, трасса, фура, грузовик, дальнобойщик, м5, снегопад, автодорога м5
Идея прозвучала во время заседания оперативного штаба Фото:

Власти Екатеринбурга были близки к тому, чтобы закрыть въезд в Екатеринбург для фур из-за коллапса, вызванного аномальными осадками. Но решили пока не делать этого, а расчистить дороги к мусорным полигонам, рассказал URA.RU участник оперативного штаба при мэре Алексее Орлове.

Из-за сложной метеорологической ситуации он даже отменил поездку в парк «Уралмаш», где должен был оценить концепцию благоустройства, запланированного на следующий год. Вместо этого Орлов собрал подчиненных, чтобы дать несколько указаний. Помимо полигонов, это подключение к уборке строительного сектора — грейдеров, самосвалов, тракторов.

«Закроют ли город для фур, будет решено на основании темпов уборки. Идея такая звучала, но пока она не приоритетная», — отметил источник агентства в муниципальной власти.

Для чиновников это уже третье испытание погодой за месяц — сначала в город пришли 30-градусные морозы и стали проверкой на прочность коммунальной инфраструктуры. Затем аномальное потепление, когда температура воздуха поднялась до +0,8 градусов, и на улицах образовалось снежное месиво. Экстремальный снегопад начался в ночь на 26 декабря. Выпало почти 20 миллиметров водного столба при месячной норме в 28 миллиметров.

«Вопреки тяжелым погодным условиям жизнь города не остановилась: по улицам продолжил курсировать общественный транспорт, а значительных перебоев с подачей электричества, воды или тепла не случилось. Каждый сложный день декабря коммунальщики делали все возможное, чтобы автомобили могли ездить по дорогам, а пешеходы — идти по тротуарам», — отчиталась в свою очередь пресс-служба администрации. Больше новостей по теме — в сюжете URA.RU.

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Власти Екатеринбурга были близки к тому, чтобы закрыть въезд в Екатеринбург для фур из-за коллапса, вызванного аномальными осадками. Но решили пока не делать этого, а расчистить дороги к мусорным полигонам, рассказал URA.RU участник оперативного штаба при мэре Алексее Орлове. Из-за сложной метеорологической ситуации он даже отменил поездку в парк «Уралмаш», где должен был оценить концепцию благоустройства, запланированного на следующий год. Вместо этого Орлов собрал подчиненных, чтобы дать несколько указаний. Помимо полигонов, это подключение к уборке строительного сектора — грейдеров, самосвалов, тракторов. «Закроют ли город для фур, будет решено на основании темпов уборки. Идея такая звучала, но пока она не приоритетная», — отметил источник агентства в муниципальной власти. Для чиновников это уже третье испытание погодой за месяц — сначала в город пришли 30-градусные морозы и стали проверкой на прочность коммунальной инфраструктуры. Затем аномальное потепление, когда температура воздуха поднялась до +0,8 градусов, и на улицах образовалось снежное месиво. Экстремальный снегопад начался в ночь на 26 декабря. Выпало почти 20 миллиметров водного столба при месячной норме в 28 миллиметров. «Вопреки тяжелым погодным условиям жизнь города не остановилась: по улицам продолжил курсировать общественный транспорт, а значительных перебоев с подачей электричества, воды или тепла не случилось. Каждый сложный день декабря коммунальщики делали все возможное, чтобы автомобили могли ездить по дорогам, а пешеходы — идти по тротуарам», — отчиталась в свою очередь пресс-служба администрации. Больше новостей по теме — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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