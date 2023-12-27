В Пермском крае произошло смертельное ДТП с участием КамАЗа

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Грузовик занесло на встречную полосу Фото:

В Пермском крае на трассе Березовка — Щетиново грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Пассажир машины погиб на месте.

«На 59 км водитель большегруза допустил занос полуприцепа в сторону полосы встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем „Ваз 21110“ под управлением мужчины 1961 года рождения. В результате автоаварии пассажир легкового автомобиля, мужчина 1959 года рождения, погиб на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края.

Уточняется, что водитель автомобиля остался жив, его увезли в больницу. Сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю выясняют обстоятельства, при которых произошла авария.

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В Пермском крае на трассе Березовка — Щетиново грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Пассажир машины погиб на месте. «На 59 км водитель большегруза допустил занос полуприцепа в сторону полосы встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем „Ваз 21110“ под управлением мужчины 1961 года рождения. В результате автоаварии пассажир легкового автомобиля, мужчина 1959 года рождения, погиб на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края. Уточняется, что водитель автомобиля остался жив, его увезли в больницу. Сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю выясняют обстоятельства, при которых произошла авария.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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