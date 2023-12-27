В Пермском крае произошло смертельное ДТП с участием КамАЗа

27 декабря 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Грузовик занесло на встречную полосу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае на трассе Березовка — Щетиново грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Пассажир машины погиб на месте. «На 59 км водитель большегруза допустил занос полуприцепа в сторону полосы встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем „Ваз 21110“ под управлением мужчины 1961 года рождения. В результате автоаварии пассажир легкового автомобиля, мужчина 1959 года рождения, погиб на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края. Уточняется, что водитель автомобиля остался жив, его увезли в больницу. Сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю выясняют обстоятельства, при которых произошла авария.

В Пермском крае на трассе Березовка — Щетиново грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Пассажир машины погиб на месте. «На 59 км водитель большегруза допустил занос полуприцепа в сторону полосы встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем „Ваз 21110“ под управлением мужчины 1961 года рождения. В результате автоаварии пассажир легкового автомобиля, мужчина 1959 года рождения, погиб на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края. Уточняется, что водитель автомобиля остался жив, его увезли в больницу. Сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю выясняют обстоятельства, при которых произошла авария.